Kamyona çarpan Tofaş otomobilin çatısı uçtu

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Kazada tavanı kopan araçtaki Nihat Ç. ve yolcu konumundaki Serkan İ. ile Abdullah A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastanelere sevk etti. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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