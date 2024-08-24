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Foto - Kamyona çarpan Tofaş otomobilin çatısı uçtu

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Foto - Kamyona çarpan Tofaş otomobilin çatısı uçtu

Kazada tavanı kopan araçtaki Nihat Ç. ve yolcu konumundaki Serkan İ. ile Abdullah A. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından 3 kişiyi ağır yaralı olarak bölgedeki en yakın hastanelere sevk etti. Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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