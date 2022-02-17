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Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı! 7 öğrenci yaralandı

2022-02-17 10:10:54
Kamyon ile öğrenci servisi çarpıştı! 7 öğrenci yaralandı

Kırıkkale'de kamyon ile öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 7 öğrenci yaralandı

#1
Foto - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı.

#2
Foto - T.K. idaresindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda R.O. yönetimindeki 71 AAE 984 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

T.K. idaresindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda R.O. yönetimindeki 71 AAE 984 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

#3
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci yaralandı.

Kazada, minibüste bulunan 7 öğrenci yaralandı.

#5
Foto - Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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