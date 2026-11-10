Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor
Kamuda çalışan 5,4 milyon personelin maaş ve statü yapısını kökten değiştirecek tarihi adımların sinyali verildi. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, memur, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücret sistemleri sil baştan ele alınıyor. Mevcut sistemdeki karmaşıklığı ve dağınıklığı gidermeyi hedefleyen düzenleme ile ücretler artık sadece unvana göre değil; yapılan işin zorluk derecesi, yetki ve üstlenilen sorumluluk düzeyine göre yeniden belirlenecek.