Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

MAAŞLAR GÖREVİN ZORLUĞUNA VE SORUMLULUĞA GÖRE BELİRLENECEK Yeni düzenlemeyle farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri kapsamlı biçimde incelenecek. Personelin unvanı, yaptığı işin zorluk derecesi, sahip olduğu yetkiler ve üstlendiği sorumluluklar dikkate alınarak daha sade bir ücret yapısı oluşturulacak. Bu kapsamda kamu personelinin statülerini ve sınıflandırılmasını düzenleyen mevzuat da gözden geçirilecek. Ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden belirlenmesi hedeflenecek.