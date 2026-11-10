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Ekonomi
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Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

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Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

Kamuda çalışan 5,4 milyon personelin maaş ve statü yapısını kökten değiştirecek tarihi adımların sinyali verildi. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı doğrultusunda, memur, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücret sistemleri sil baştan ele alınıyor. Mevcut sistemdeki karmaşıklığı ve dağınıklığı gidermeyi hedefleyen düzenleme ile ücretler artık sadece unvana göre değil; yapılan işin zorluk derecesi, yetki ve üstlenilen sorumluluk düzeyine göre yeniden belirlenecek.

#1
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

5,4 MİLYON KAMU ÇALIŞANINI KAPSIYOR Programda yer alan verilere göre Türkiye'de yaklaşık 5 milyon 400 bin kamu personeli görev yapıyor. Bunların 3 milyon 582 binini kadrolu çalışanlar oluştururken kamu işçilerinin sayısı 1 milyon 267 bini aşıyor.

#2
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

Kamuda ayrıca 420 bine yakın sözleşmeli personel ve farklı statülerde istihdam edilen yaklaşık 148 bin çalışan bulunuyor.

#3
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

Mevcut sistemde kadrolu memurlar, sözleşmeli personel ve kamu işçilerinin ücretleri farklı yasal düzenlemeler ve ödeme esasları çerçevesinde hesaplanıyor.

#4
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

MAAŞLAR GÖREVİN ZORLUĞUNA VE SORUMLULUĞA GÖRE BELİRLENECEK Yeni düzenlemeyle farklı statülerde çalışan kamu personelinin ücret sistemleri kapsamlı biçimde incelenecek. Personelin unvanı, yaptığı işin zorluk derecesi, sahip olduğu yetkiler ve üstlendiği sorumluluklar dikkate alınarak daha sade bir ücret yapısı oluşturulacak. Bu kapsamda kamu personelinin statülerini ve sınıflandırılmasını düzenleyen mevzuat da gözden geçirilecek. Ücret düzeylerinin görev ve sorumluluk esasına göre yeniden belirlenmesi hedeflenecek.

#5
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

KARİYER MESLEKLER İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK Çalışmalar yalnızca maaş sistemiyle sınırlı kalmayacak. Kariyer meslek personelinin görev alanları, atama süreçleri ve meslekte yükselme koşullarına ilişkin mevzuat da yeniden ele alınacak. Bu düzenlemelerle nitelikli ve deneyimli personelin kamu kurumlarında çalışmaya devam etmesinin sağlanması amaçlanıyor.

#6
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

DÖRT KURUM BİRLİKTE ÇALIŞACAK Yeni ücret sistemine ilişkin hazırlıklar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kurumlar, farklı personel statülerine uygulanan ücret sistemlerini analiz ederek yeni modelin oluşturulması için gerekli çalışmaları gerçekleştirecek.

#7
Foto - Kamuda 5,4 milyon çalışanı ilgilendiren dev reform! Maaş sisteminde unvan dönemi bitiyor

MAAŞLAR NE ZAMAN DEĞİŞECEK? Programda ücret sisteminin yeniden düzenlenmesi hedefi yer alsa da çalışanların maaşlarında ne kadar artış veya değişiklik yapılacağına ilişkin henüz bir rakam açıklanmadı. Yeni sistemin hangi tarihte yürürlüğe gireceği ve çalışanların maaşlarına ne zaman yansıyacağı da ilerleyen süreçte netleşecek.

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