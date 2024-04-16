2024-04-16 11:11:43 Kalyon PV Türkiye’de bir ilke imza attı!
Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, Şanlıurfa Viranşehir'de Güneş Enerjisi Santrali kurmak için harekete geçtiklerini belirterek, “Kalyon PV’de tükettiğimiz elektriği, santralimizden karşılayarak, tüm enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan sağlama taahhüdümüzü gerçekleştireceğiz. GES’imiz sayesinde kendi enerji bağımsızlığımızı ilan ederken, Türkiye’nin “karbon nötr güneş paneli üretimi” gerçekleştiren ilk firması olacağız. Böylece müşterilerimizin sürdürülebilir iş modellerine de önemli destekte bulunarak, karbon emisyonlarını düşürmelerine katkı sağlayacağız” dedi.