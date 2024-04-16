Kalyon PV Türkiye’de bir ilke imza attı!

Şanlıurfa Viranşehir'de kuracakları GES’in 158 MWp’lik kurulu güce sahip olacağını kaydeden Tüfekçi, “Bu santral Kalyon PV’nin tükettiği tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan karşılayacak. GES'imizde Kalyon PV'nin ürettiği yaklaşık 300 bin adet yüksek verimli güneş panelleri yer alacak. Bu yatırım kapsamında kurulacak GES ile yılda 310 milyon kilovatsaat'ten fazla elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Yılda yaklaşık 200 bin ton karbon emisyonunun da önüne geçecek olan Viranşehir GES’imiz, 300 binden fazla ağaç eşdeğerinde doğaya katkı sağlayacak” diye konuştu. Viranşehir GES’in faaliyete başlaması ile Türkiye’nin “karbon nötr güneş paneli üretimi” gerçekleştiren ilk firması olacaklarını vurgulayan Tüfekçi, sözlerine şöyle devam etti; “Bu sayede sadece kendimiz için değil, müşterilerimiz için de sürdürülebilir bir iş modeli sağlamış oluyoruz. Çünkü, “karbon nötr güneş paneli üretimi" gerçekleştirerek, müşterilerimizin Green House Gas (GHG) Protokolü’ndeki Kapsam 2 emisyonlarını doğrudan azaltıyoruz. Bunun yanı sıra müşterilerimizin yatırımları kapsamında ölçülen, tedarik zincirindeki sağlayıcılardan kaynaklı emisyonları yani Kapsam 3’ü de azaltıyoruz. Tüm bunlar müşterilerimize sürdürülebilir bir iş modeli sunmamızda büyük bir avantaj sağlıyor.”