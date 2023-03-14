2023-03-14 20:21:41 Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor
Kalbi korumanın yollarını anlatan Dr. Ersin Özen, "Kilo kontrolünüzü sağlayın, hareketli olun, sigaradan uzak durun, ölçülü ve dengeli beslenin, aşırı tuza dikkat edin, stresinizi kontrol edin" dedi uyardı. Kalp sağlığını korumak isteyen kardiyologlar bakın hangi besinleri diyet listelerinden çıkarıyorlar. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler, kalbin düşmanı sağlıksız besinler ve Kalbi korumanın 6 yolu! Kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesini açıklıyoruz