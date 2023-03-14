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Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

2023-03-14 20:21:41
Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Kalbi korumanın yollarını anlatan Dr. Ersin Özen, "Kilo kontrolünüzü sağlayın, hareketli olun, sigaradan uzak durun, ölçülü ve dengeli beslenin, aşırı tuza dikkat edin, stresinizi kontrol edin" dedi uyardı. Kalp sağlığını korumak isteyen kardiyologlar bakın hangi besinleri diyet listelerinden çıkarıyorlar. Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler, kalbin düşmanı sağlıksız besinler ve Kalbi korumanın 6 yolu! Kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesini açıklıyoruz

#1
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye’de ve dünyada insan sağlığını en çok etkileyen sağlık sorunlarının başında geliyor. Araştırmalara göre ortalama her 3 erişkinden biri kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlıklı beslenme, spor ve kilo kontrolü gibi kişisel olarak alınan basit ama etkili önlemlerle kalp hastalıkları riskinin azaltılabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ersin Özen, kalbi korumanın yollarını anlattı.

#2
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Stresinizi kontrol edin- Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor. Kilo kontrolünüzü sağlayın- Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek kilo kontrolü için en doğrusu. Ayrıca şeker hastalığını engellemek kalp hastası olma riskini de azaltıyor. Fazla şeker tüketiminin bırakılması, şekerin yaratacağı fazla kilo ve obezite riskini de engellediği gibi kalp hastalıklarından da büyük oranda korunmaya yardımcı oluyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizleri, nefes terapileri ve yoganın, tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu görülmüştür.

#3
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Hareketli olun- Düzenli olarak spor yapmak da kilo kontrolü için çok önemli. Her akşam yarım saatlik yürüyüşler kalp sağlığı için oldukça faydalı. Dans etmek, bahçeyle uğraşmak, alışveriş için markete yürüyerek gidip gelmek, kısaca günlük hayatta hareketli olmak gerekiyor. Sigaradan uzak durun- Sigara içmeyi bırakmak kalp hastalıkları riskini önemli oranda azaltıyor. Özellikle kadınlar bu konuda daha çok önlem almalı. Sigara içmek menopoz öncesi kadınlarda kalp hastalıkları riskini 4-5 kat artırıyor.

#4
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Ölçülü ve dengeli beslenin Yapılan çalışmalar, sebze ve meyvelerden zengin, az yağlı beslenmenin de kan basıncının düşürülmesinde etkili olduğunu gösteriyor. Bu tip beslenmede potasyum, magnezyum, kalsiyum daha fazla, sodyum ve zararlı yağ türleri daha az tüketiliyor. Aşırı gıdadan kaçınmak ve tüketimine dikkat etmek oldukça önemli. Alınması gereken ideal oranlar yüzde 50-60 karbonhidrat, yüzde 20-30 protein ve yüzde 10-15 yağ olarak belirtiliyor. Proteinlerin üçte ikisinin bitkisel gıdalardan alınması, hayvansal proteinde de balığa daha fazla yer verilmesi önemli. Kızartma gibi yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı.

#5
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Aşırı tuza dikkat edin- Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olarak kalp sağlığımızı tehdit ediyor. Ürünlerin etiketlerini incelemeyi mutlaka bir alışkanlık haline getirmemiz, sofraya tuzluk koymamamız, az tuzlu peynir ve zeytin almamız önemli. Market alışverişlerimizde sürekli aldığımız gıdaları tuz açısından da inceleyerek zararlı olabilecekleri alışveriş listesinden çıkarmalıyız. Hipertansiyon hastaları ise tuz tüketimini günde 6 gramın altına indirmeli.

#6
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi... Sodyumun kan basıncını arttırdığı araştırmalar ile kantılanmıştır. Bol miktarda sodyum aldığınızda vücudunuz suyu tutar, bu da kan hacmini artırır. Bu durum sonuç olarak kan basıncını yükseltir. Bu artış, bazen tansiyon atardamarlarınızı zorlar ve kan damarlarına zarar verebilir. İşlenmiş gıda alımınızı azaltmak, tuz alımınızı azaltmak için kolay bir yol olacaktır. Ancak işlenmiş gıdalardan kaçınamıyorsanız sodyum miktarı az olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz.

#7
Foto - Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Kalp sağlığını korumak isteyen kardiyologlar bakın hangi besinleri diyet listelerinden çıkarıyorlar. İşte kalbin düşmanı sağlıksız besinler... İŞLENMİŞ ET- PATATES CİPSİ- KAFEİN- MEYAN KÖKÜ- PİZZA- SOFRA TUZU- TRANS YAĞLI GIDALAR- HAZIR NOODLE- YAĞDA KIZARTILMIŞ BESİNLER- ENERJİ İÇECEKLERİ-

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