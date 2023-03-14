Kalbi korumanın 6 yolu: güç katıyor! Dikkat bu besinlerden uzak durun damarlarınızı kurutuyor

Stresinizi kontrol edin- Stres ve korkular hastalandıktan sonra iyileşme sürecini de yavaşlatmakla kalmıyor, kalp hızını, ritmini ve tansiyonu da olumsuz etkiliyor. Kilo kontrolünüzü sağlayın- Kalori açısından düşük, yağsız, karbonhidrattan fakir Akdeniz mutfağını tercih etmek kilo kontrolü için en doğrusu. Ayrıca şeker hastalığını engellemek kalp hastası olma riskini de azaltıyor. Fazla şeker tüketiminin bırakılması, şekerin yaratacağı fazla kilo ve obezite riskini de engellediği gibi kalp hastalıklarından da büyük oranda korunmaya yardımcı oluyor. Son dönemlerde oldukça popüler olan mindfullnes egzersizleri, nefes terapileri ve yoganın, tansiyon düşürülmesine yardımcı olduğu görülmüştür.