2024-03-28 10:31:04 Kahvenin içine kaşık kaşık koyun! Tıkalı bağırsakları motor gibi çalıştırıyor, kabızlığı bitiriyor
Türk kahvesi severek tüketilen bir içecek. Eşsiz bir tada sahip olan ve kokusuyla hafızalara kazınan Türk kahvesi son yıllarda çeşitli malzemelerle birlikte pişiriliyor. Türk kahvesinin lezzetine lezzet katmak istiyorsanız içine pekmez eklemeyi deneyebilirsiniz. Pekmezle pişirilen Türk kahvesi, hem sindirim sisteminin daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor, hem de enerji seviyelerini en üst düzeye çıkarıp vücuda demir yüklüyor. İşte pekmezli Türk kahvesini tüketmenin faydaları ve yapılışı.