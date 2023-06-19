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Ekonomi
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Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

2023-06-19 11:43:16
Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Küresel ekonomik kriz dev şirketlerin iflas kararı almasına sebep oluyor. Son gelen haber moralleri bozdu.

#1
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar silsilesi bitmek bilmiyor.

#2
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

#3
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Son iflas haberi ise tarım dünyasının ünlü şirketinden geldi.

#4
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Bilindiği üzere dünya genelinde kuraklık krizi hakim. Bu da tarım ekimi alanında büyük sıkıntılar doğuruyor.

#5
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Hatta bununla ilgili mevsimlerin, hava durumlarının insan eliyle değiştirilebildiği Haarp teknolojisinden sürekli söz ediliyor.

#6
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Yani küresel güçlerin dünya tarımına darbe vurmak amacıyla bu tarz girişimlerde bulunabildiği ifade ediliyor.

#7
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

İşte bununla paralel olarak dünyaca ünlü tarım şirketinden kötü haber geldi.

#8
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Milli Gazete'de yer alan habere göre, yıllardır yeşil yapraklı sebzeleri ve mikro yeşillikleriyle tanınan AeroFarms, yüksek teknoloji kapalı tarım tesislerinde taze gıda erişimini artırma çabasıyla adını duyurmuştu.

#9
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Ancak, AeroFarms 8 Haziran tarihinde, "önemli endüstri ve sermaye piyasası zorlukları" nedeniyle iflas başvurusu yaptığını duyurdu. Şirket iflas süreci devam ederken, AeroFarms müşteri tabanına ve ana satış ortaklarına hizmet vermeye devam edeceğini ve perakende genişlemelerinin planlandığı gibi ilerlemesinin beklendiği açıklandı.

#10
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Ayrıca, söz konusu şirket bazı yatırımcılardan likidite sağlamak amacıyla iflas durumunda 10 milyon dolarlık finansman sağlama anlaşması yaparak, işletmenin nakit akışı ve devamlılığını sağlamayı hedefliyor. AeroFarms yönetim kurulu aynı zamanda "diğer finansman seçeneklerini keşfetmeye devam ederek" şirketin değerini maksimize etmeyi ve alacaklılara geri ödemeyi sağlamayı planladığını açıkladı.

#11
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Şirketin kurucu ortağı David Rosenberg, CEO olarak görevinden ayrılırken, özel danışman olarak yönetim kuruluna hizmet edecek. CFO Guy Blanchard ise başkan olarak atandı.

#12
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

AeroFarms'ın kuruluşundan bu yana, İkea'nın ana şirketi Ingka Group, ünlü şef David Chang ve emekli ABD Ordusu Generali David Petraeus gibi yatırımcılardan toplamda 238 milyon dolar yatırım aldı.

#13
Foto - Kahreden haber geldi! Tarım devi iflas etti

Pitchbook verilerine göre, 2022'nin üçüncü çeyreğinde kapalı tarım sektöründe gerçekleşen fonlama miktarı 434 milyon dolar olarak kaydedildi.

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