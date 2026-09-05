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Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

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Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

Girne'de alabora olan gemiden bir acı haber daha geldi. Türkiye'yi de yasa boğan KKTC'deki faciada 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi.

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Foto - Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisinde kaybolan kişilerin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısı 13'e yükseldi.

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Foto - Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaşmıştı. Üstel, gemi enkazında bu sabah ulaşılan iki kadın naaşına ilişkin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Polis Teşkilatımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a ait olduğu belirlenmiş, ailelerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

Üstel, hayatını kaybeden Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat’a Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında batan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini bildirdi.

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Foto - Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Girne açıklarında alabora olan gemiye yönelik arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Işın kurtarma ve yedekleme gemisi ile TCG Alemdar kurtarma gemisi tarafından devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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Foto - Kahreden gelişme duyuruldu! Türkiye’yi yasa boğan gemi faciasından acı haber

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