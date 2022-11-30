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Gündem
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Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

2022-11-30 17:00:10
Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Kahramanmaraş’ta dron ile görüntülenen sis kentin birçok noktasını etkisi altına aldı.

#1
Foto - Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığının iyice düştüğü kentte öğle saatlerinin ardından yoğun sis hakim oldu.

#2
Foto - Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Görüş mesafesinin azalmasına neden olan sis dron ile görüntülendi.

#3
Foto - Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde belirgin olan sis kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu.

#4
Foto - Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Sisli hava şehirlerarası karayollarında da etkisini artırdı.

#5
Foto - Kahramanmaraş’ta sis etkili oldu

Kahramanmaraş - Göksun karayolunda görüş mesafesi azaldı.

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