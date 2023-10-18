2023-10-18 12:10:23 Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi
İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi. Hastane yetkilisi, İsrail ordusunun El Ahli hastanesinin çevresine daha önce “uyarı füzeleri” attığını ve tahliye için hastane müdürü Mahir Ayyad’ın arandığını anlattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.