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Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

2023-10-18 12:10:23
Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesinde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi. Hastane yetkilisi, İsrail ordusunun El Ahli hastanesinin çevresine daha önce “uyarı füzeleri” attığını ve tahliye için hastane müdürü Mahir Ayyad’ın arandığını anlattı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, basın toplantısında, bu saldırının, İsrail'in El-Ehli hastanesine yönelik ilk saldırısı olmadığını söyledi.

#1
Foto - Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

İsrail güçlerinin 14 Ekim'de hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ebu er-Riş, bu saldırılara ilişkin fotoğrafları gösterdi. Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

#2
Foto - Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

Tehditler üzerine hastane yönetiminin İngiltere'deki Hristiyan din adamlarıyla irtibata geçtiğini duyuran Ebu er-Riş, hastanenin faaliyet göstermesi için uluslararası kurumlardan güvence mesajı aldıklarını belirtti.

#3
Foto - Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

"Dünyada insanların bombalarla uyarıldığı tek yer Gazze Şeridi'dir." diyen Ebu er-Riş, İsrail'in hastaneleri hedef aldığına ve buna karşı önlem alınmadığına dikkati çekti. Ebu er-Riş, İsrail’in sivilleri hedef almasının durdurulması için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

#4
Foto - Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

￼Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle irkildiklerini kaydetti. Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." ifadesini kullandı.

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