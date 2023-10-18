Kahpe İsrail'in hastane saldırısıyla ilgili şok ayrıntı ortaya çıktı! O detay herkesi şaşkına çevirdi

￼Basın toplantısına ilişkin görüntüde, sağlık personelinin üstü kapalı cesetlerin arasında durduğu, yerde oturan iki kişinin kucaklarında ise bir bebek ve bir kız çocuğuna ait cesetler bulunduğu görülüyor. Sınır Tanımayan Doktorlar bünyesinde hizmet veren doktor Gassan Ebu Sitte de hastanede cerrahi operasyon gerçekleştirdikleri bir sırada güçlü bir patlama sesiyle irkildiklerini kaydetti. Ebu Sitte, ameliyathanede tavanın çöktüğünü belirterek, "Bu bir katliamdır." ifadesini kullandı.