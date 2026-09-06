Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü
Terör rejimi İsrail Gazze'de bir sivil aracı vurdu, vahşi saldırıda 1'i çocuk 2 kişi şehit oldu, 12 kişi ise yaralandı. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör rejimi İsrail Gazze'de bir sivil aracı vurdu, vahşi saldırıda 1'i çocuk 2 kişi şehit oldu, 12 kişi ise yaralandı. İşte detaylar...
İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan Hamid Kavşağı yakınlarında sivil bir aracı hedef aldı.
Hareket halindeki otomobile düzenlenen bu füzeli saldırıda, biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli olay yerinde şehit oldu.
Saldırının gerçekleştiği caddenin kalabalık olması nedeniyle, çevrede bulunan en az 12 sivil de şarapnel parçalarıyla yaralandı.
Patlamanın ardından bölgeye koşan Filistinli vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin cenazelerini battaniyelere sararak büyük bir üzüntüyle olay yerinden taşıdı.
Yaralılar ise çevredeki sivillerin ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edilmek üzere en yakın sağlık merkezlerine nakledildi.
İsrail medyasında ve bazı yerel güvenlik raporlarında, hedef alınan araçta Hamas'ın askeri kanadında komutan olduğu iddia edilen "Abu al-Walid Aqila" isimli şahsın bulunduğu ileri sürüldü.
Filistinli yerel kaynaklar ise saldırının doğrudan masum sivilleri ve yerleşim yerindeki günlük yaşamı hedef aldığını vurgulayarak duruma tepki gösterdi.
Hava saldırısı sonucunda hedef alınan araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalarda ve dükkanlarda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu ölümcül operasyona ilişkin terörist İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı.
Gazze'deki yerel yetkililer, sivil yerleşim alanlarını hedef alan bu tür hava saldırılarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek dünyaya çağrıda bulundu.
Olay yerinden gelen görüntüler vahşi saldırının boyutunu gözler önüne serdi.
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