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Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

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Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Terör rejimi İsrail Gazze'de bir sivil aracı vurdu, vahşi saldırıda 1'i çocuk 2 kişi şehit oldu, 12 kişi ise yaralandı. İşte detaylar...

#1
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan Hamid Kavşağı yakınlarında sivil bir aracı hedef aldı.

#2
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Hareket halindeki otomobile düzenlenen bu füzeli saldırıda, biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli olay yerinde şehit oldu.

#3
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Saldırının gerçekleştiği caddenin kalabalık olması nedeniyle, çevrede bulunan en az 12 sivil de şarapnel parçalarıyla yaralandı.

#4
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Patlamanın ardından bölgeye koşan Filistinli vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin cenazelerini battaniyelere sararak büyük bir üzüntüyle olay yerinden taşıdı.

#5
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Yaralılar ise çevredeki sivillerin ve ilk yardım ekiplerinin müdahalesiyle tedavi edilmek üzere en yakın sağlık merkezlerine nakledildi.

#6
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

İsrail medyasında ve bazı yerel güvenlik raporlarında, hedef alınan araçta Hamas'ın askeri kanadında komutan olduğu iddia edilen "Abu al-Walid Aqila" isimli şahsın bulunduğu ileri sürüldü.

#7
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Filistinli yerel kaynaklar ise saldırının doğrudan masum sivilleri ve yerleşim yerindeki günlük yaşamı hedef aldığını vurgulayarak duruma tepki gösterdi.

#8
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Hava saldırısı sonucunda hedef alınan araç tamamen kullanılamaz hale gelirken, çevredeki binalarda ve dükkanlarda da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

#9
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Bölgedeki gerilimi tırmandıran bu ölümcül operasyona ilişkin terörist İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmadı.

#10
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Gazze'deki yerel yetkililer, sivil yerleşim alanlarını hedef alan bu tür hava saldırılarının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek dünyaya çağrıda bulundu.

#11
Foto - Kahpe İsrail yine vurdu! Şehitler var... Görüntüler çok kötü

Olay yerinden gelen görüntüler vahşi saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

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