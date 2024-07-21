Kağıthane'de bir kiracı, boşalttığı evi adeta talan etti

Başından geçen olayları anlatan Erdoğan H., "Kiracıdan ev kirasını istedik. 'Vermiyorum' dedi. 'Evi boşaltıyorum, kirayı vermiyorum' dedi. Karakolluk olduk. Karakola gittik, geldik evi bu hale sokmuş kendisi. 7 seneden beri kiracımdı. Daha öncesinde sorunlar yaşamıyorduk. 3 aydan beri sorunlar yaşamaya başladık. Evin kırığına, çıkığına bakmıyordu. Ben de ikaz ediyordum. Eve bak diye. Eve bakmıyordu. Kırığını, çıkığını ben yaptırıyordum. Kira ücretini cüzi bir para olarak veriyordu. 'Kiraya zam yapalım' dedik, 'yapmıyorum da çıkmıyorum da' dedi. 2 ay süre verdik. 2 ay sonra 'çıkacağım' dedi. 2 ay sonra çıktı. Çıkarken evi bu hale soktu" dedi. "4-5 kişi üzerime yürüdü" Kiracısının akrabaları ve arkadaşlarıyla kendisine saldırdığını söyleyen Erdoğan H., "Kavga ettik. 1 ay önce sözlü bir tartışmamız oldu. En sonunda 'kirayı da vermiyorum' dedi. İçeride 1 aylık kira ücreti vardı. 'Vermiyorum, alabilirsen al dedi kaba kuvvetle' dedi. Üzerime 4-5 kişi yürüdü. Akrabaları, kardeşleri, arkadaşları, üzerime yürüdüler. Sonra karakolluk olduk. Memur beyler baktılar. İfademizi verdik. Sonra eve geldiğimde evi bu hale sokmuş. Camları kırmış. Mahkemeye verdik. Davacıyım ve evimin yapılmasını istiyorum. Şikâyetçiyim. Maddi hasarlar açtı. Artık hukuka başvuracağım" ifadelerini kullandı. Ev sahibi bundan sonraki süreçte hukuki yollarla hakkını arayacağını dile getirdi.