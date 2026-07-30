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Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

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Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

Mali'de görev yapan Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı resmi Afrika Kolordusu (Africa Corps) bu kez sivil katliamlarla değil, pusu haberiyle gündem oldu.

#1
Foto - Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

Mali'de Rus güçlerini hedef alan saldırılar sürüyor. Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre 26 Temmuz günü Mali'nin orta kesimindeki Segou bölgesine bağlı Niono yakınındaki bir köyde çatışma yaşandı.

#2
Foto - Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

Rus askerleri bölgede Cemaat Nusret el İslam vel Müslimin'e (CNİM) karşı saldırı girişiminde bulundu. Saldırı sonrasında taraflar arasında çatışma çıktı.

#3
Foto - Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

Bölge kaynakları, çıkan çatışmada Rus askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

#4
Foto - Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

CNİM çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, çatışmalarda bazı Rus askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını belirtti.

#5
Foto - Bu kez Ukrayna'da değil... Rus askerlerini pusuya düşürdüler! Ölü ve yaralılar var

Saldırıda ölen Rus güçlerinin sürüklendiği fotoğraflar sosyal medyada servis edildi. Saldırıda ele geçirilen 5 motosiklet de görüntülendi.

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