SON DAKİKA
Küresel Devlerin Uçuk Hedefleri! Uzman analistlerin altın yorumu gündem oldu Beşiktaş'a Amir Murillo'dan kötü haber! Derbide ikinci yarıya çıkamadı Bir günde kaç ceviz yenmeli! Yaklaşık 30 gram, 7-8 adede kadar... MHP Lideri Devlet Bahçeli tebrik etmiş, Bozkurt figürü hediye etmişti: Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni mesleği... Bu etkisini kimse konuşmuyor... Çay ve kahvede bu hatayı yapmayın! Atopik dermatit vakaları... Egzaması olan bebekler için ciddi önlem alınmalı... Biber salçası mı, domates salçası mı? A ve C vitaminleri bakımından hangisi daha üstün! Trump'ın görevden aldığı generalden tarihe geçecek mesaj Gözlerinizi ovuştururken bir kez daha düşünün! Körlüğe davetiye çıkarıyor... Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan 'hepsi palavra' diyerek açıklama geldi! Biyorezonans denilen...
Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan 34 bin 441 başvuru arasında yer alan bazı istekleri duyanları şaşırttı. Bunlar arasında fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin önlenmesi, Kadir Gecesi’nin resmi tatil ilan edilmesi, Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması, kuzenlerin evlenmesinin yasaklanması, 65 yaş üstü çalışanların zorla emekli edilmesi, "bay ve bayan" kelimelerinin yasaklanması, milletvekillerine din kültürü, ahlak ve edep derslerinin verilmesi gibi talepler de yer aldı

2
#1
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Dönem'in başlangıcı 15 Mayıs 2023'ten bu yana 31 bin 441 başvuru yapıldı. Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, 4'te 1'i kadınlar tarafından verilen 29 bin 819 dilekçe hakkında karar verdi. Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.

#2
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

Yozgat'ta yaşayan bir vatandaş, fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin engellenmesini istedi. Bazı vatandaşlar da Kadir Gecesi'nin sabahıyla başlayan gün ile Kabotaj Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesini talep etti. Komisyona başvuran bir kişi, işvereninin vergi kaçırdığına dair gizli şikayette bulunduğunu, ancak kimliğinin paylaşılması sonucu işten çıkarıldığını iddia ederek, haklarının iade edilmesini, kendisine yeni bir iş ve "ekonomi terörü gazisi" ünvanı verilmesini istedi.

#3
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

Dilekçe Komisyonuna gelen ilginç ve dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle: "Kamuda görev yapan 65 yaş üstü çalışanların zorunlu emekli edilmesi, mucit mahkumların tespit edilerek desteklenmesi, kuzenlerin evlenmesinin yasaklanması, her televizyon kanalında günde 1,5 saat dini programlar yapılması için kanun çıkarılması, 50 yaşının üstündeki kişilere sosyal medya yasağı getirilmesi, plajlarda ve denizlerde yarı kapalı mayo giyilmesi, belediye başkanlarının cumhurbaşkanı tarafından atanması, 'bay-bayan' kelimelerinin kullanımının yasaklanması, büyünün yasaklanması, milletvekillerine sergiledikleri tutumlar nedeniyle din kültürü, genel ahlak ve edep derslerinin verilmesi, işsiz gençlere vatandaşlık maaşı adı altında maaş bağlanması, 'yaratmak' kelimesinin Türk Dil Kurumu ve RTÜK mevzuatında yapılacak düzenlemelerle sınırlandırılması."

#4
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

Bir kişi ise Esnaf Sanatkarlar Odası, Türk Tabipleri Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri gibi kuruluşların ülkeye ve millete zararı gerekçesiyle kapatılmasını istedi.

#5
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, 28. Dönem'de, komisyona ulaşan dilekçelerin, toplumun farklı kesimlerinden gelen sorunları ve beklentileri yansıtarak kendilerine önemli bir veri kaynağı oluşturduğunu ifade etti. Karamık, "Vatandaşlarımızın gündelik yaşamlarından kamu hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede dile getirdiği talepler, çözüm süreçlerimize ışık tutmuş, demokratik katılımı daha da güçlendirme yönündeki kararlılığımızı pekiştirmiştir" dedi.

#6
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

Dilekçelerde ifade edilen sorunların sahada doğrudan gözlemlenebilmesi amacıyla komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen yerinde inceleme ziyaretlerinden bahseden Karamık, bu inceleme ziyaretlerinin çözüm önerilerinin daha sağlam temellere dayanmasına imkan tanıdığının altını çizdi. Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, şunları kaydetti:

#7
Foto - Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

"TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşla doğrudan temas kuran nadir kurumsal mekanizmalardan biri olarak yalnızca bireysel başvuruları değerlendirmekle kalmaz, bu başvuruların işaret ettiği toplumsal ihtiyaçları tespit edip çözüm yolları geliştirme misyonunu da üstlenir. Komisyonumuzun kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanlığına arz ettiğimiz ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 22 Mayıs'ın 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edilmesi, bu yaklaşımın en somut ve güncel örneklerinden biridir. Toplumdan gelen taleplerin dikkatle analiz edilmesi, ilgili kurumlarla sürdürülen verimli işbirlikleri ve konunun kamu gündemine taşınmasındaki stratejik yönlendirmeler, bu süreci başarıya ulaştırmıştır. Böylece Dilekçe Komisyonumuz, yalnızca şikayetlerin değil, çözüm üreten vizyonun da adresi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

Hasan03

Yılbaşında işe devam, 29 mayıs tatil,cuma günü tatil bunlar nezaman tatil olacak sayın Cumhurbaşkanım.????????????

Recep Arif

AHVAL ve en iyiyi aramak? Çalışırken çok kazandıran kriterler her vatandaşa nasip olmaz. Birey çalışırken çok kazansın. Birikimi ile Emeklide farklı yaşasın. Yeni daha adil, Emekli Sistemi tez kurulmalıdır. Emeklide? Çalışırken gerekli kriterlerin devlete faydası, daha ötesi emek yoktur. İşçi-memur-esnaf vb. değil? Sadece "Emekli" olsun. Vatandaş eşit sayılsın. Aynı piyasada, farklı zam artışı da ayrımcılıktır. 25 yıl çalışan veya sayılan "emekli " olsun. Örneğin, Taban emekli maaşı? 60 yaşına kadar! 2 Asgari Ücret, 60 ve üstü 3 Asgari ücret olsun. Emekli maaşında tek fark! Çalışılan yıl bedeli farkı olsun. 25 yıldan sonra, fazladan çalışılan her 1 yılın maaşa eklenecek bedeli, "asgari ücretin 30 da 1'i olsun. Daha adil ve geçinilebilir, emekli maaşı ortaya çıkar. Ayrıcalıklı alışanlar, rahatsız olacaktır. Emekli bayram ikramiyesi, asgari ücrete endeksli, yarım asgari ücret olmalıdır. Yılardır her iktidar gibi bütçe dar, fakirin cebinden eli çıkmaz. Tassaruf? Topyekûn olmalı, önce devlette başlamalıdır. Varlıktan çok alınmalıdır. Zor zamanlarda? Belirli bir süre? Yoksulluk sınırı üstünde kimseye maaş verilmesin. Devletin idari yapılanması güncellensin. Milletvekili Emekliliğini adil bulan hiçbir zihniyet samimi olamaz. Miletvekili çalışırken çok maaş alsın. Meclis sayısı 200-300 yeterlidir. Dokunmazlık ve emeklilik! Belediyelerde muhtarlık! İlçelerde, müftülükler tamamen kalkmalıdır. Devlet hiçbir çalışanına! 20 asgari ücreti geçen maaş vermemelidir. Az geliyorsa? Asgari ücreti artırsın. Arpalıkları azalır. Temmuz2023 deki 8077 TL. seyyanen kazığını memur emeklisinin unutması mümkün değildir. Söz verildi! Birinci derece memura, 3600 ek gösterge verilmelidir. 3600 ek göstergeli Yönetim Kadrolarına ek +1000 artış adil olandır. Yoksulluk sınırı altı maaşlı ailelerde? 25 yıl aralıksız evli kalan her " ev hanımına " 60 yaşından itibaren! Ölene dek "Devlet Harçlık Maaşı" bağlanmalıdır. Bunu beceremiyen iktidar ve meclis milletin meclisi olamaz. Şu anda partilerin birbirinden farkı yoktur. Kapitalist zulmün getirilerine tav, devamına talip meclis vardır. Müslüman milletin değerlerine saygısız ve cezasız hainler artmıştır. Sistem iflas etmiş! Acil İslâm Hukuku ile Abad olma ihtiyacı acildir. AHVAL Duraklama devrinde, güven azalmaktadır. Dava adamlığı ve dinî istismar, güzel prim yapmamalıdır. Dinsiz imansız, gâvur ve yozlaştırdığı mankurtlar daha tehlikelidir. Devletten ayıklanmalıdır. İş kolay değildir. Hakkı savunarak, kendi hakkını çoğaltanlara haramlar zıkkım olsun. Genele açık yerlerde, ahlâksızlık arttı. Örtülü örtüsüz? Ayrımsız? Maskeli, Yasa korumalı? Teşhir ve suça teşvik vardır. İktidar ve meclis bu ahlâki çöküşe seyircidir. Her mekân fuhuşhane oldu. Ahlaksızlığın artışı? Hee alanda çöküşün habercisidir. Her meslekte işini güzel yapmayan, haram kazananlar arttı. Piyasalarda denetim yoktur. Gücü gücü yetene kazık atmaktadır. Dolaşan para haramdır. İslâm'a ve Müslüman'a uygun en güzel hizmet edecek! Tağuti yasaları dönüştürecek! Adayları desteklemek zorundayız. Seçmenin vebali büyüktür. Önce Allah'ın nasıl bir kuluyum, imanımda ne kadar samimiyim? Diyecek, iyiyi arayışına devam edecektir. Toplumlar hak ettiği idarecilere yönetilir. Selam ve dua ile.
