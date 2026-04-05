Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?
TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan 34 bin 441 başvuru arasında yer alan bazı istekleri duyanları şaşırttı. Bunlar arasında fay hatlarının kontrollü bir şekilde patlatılarak büyük depremlerin önlenmesi, Kadir Gecesi’nin resmi tatil ilan edilmesi, Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması, kuzenlerin evlenmesinin yasaklanması, 65 yaş üstü çalışanların zorla emekli edilmesi, "bay ve bayan" kelimelerinin yasaklanması, milletvekillerine din kültürü, ahlak ve edep derslerinin verilmesi gibi talepler de yer aldı