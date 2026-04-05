Kadir gecesi tatil olsun, fay hatları patlatılsın, TTB kapatılsın… Vatandaş TBMM'den neler istemiş neler?

"TBMM Dilekçe Komisyonu, vatandaşla doğrudan temas kuran nadir kurumsal mekanizmalardan biri olarak yalnızca bireysel başvuruları değerlendirmekle kalmaz, bu başvuruların işaret ettiği toplumsal ihtiyaçları tespit edip çözüm yolları geliştirme misyonunu da üstlenir. Komisyonumuzun kararlılıkla yürüttüğü çalışmalar sonucunda Cumhurbaşkanlığına arz ettiğimiz ve Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 22 Mayıs'ın 'Finansal Okuryazarlık Günü' ilan edilmesi, bu yaklaşımın en somut ve güncel örneklerinden biridir. Toplumdan gelen taleplerin dikkatle analiz edilmesi, ilgili kurumlarla sürdürülen verimli işbirlikleri ve konunun kamu gündemine taşınmasındaki stratejik yönlendirmeler, bu süreci başarıya ulaştırmıştır. Böylece Dilekçe Komisyonumuz, yalnızca şikayetlerin değil, çözüm üreten vizyonun da adresi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."