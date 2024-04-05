2024-04-05 23:46:26 Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali
Ramazan ayının 27. günü idrak edilen Kadir Gecesi geldi çattı. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler gündemdeki yerini aldı. Kadir Gecesi duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı ellerini semaya açıp ve içtenlikle yüce Allah'ın mağfiretine sığınacak olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası okunuşu.