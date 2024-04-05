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Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

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İslam
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Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

2024-04-05 23:46:26
Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

Ramazan ayının 27. günü idrak edilen Kadir Gecesi geldi çattı. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kadir Gecesi’nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve sureler gündemdeki yerini aldı. Kadir Gecesi duası Türkçe Arapça okunuşu ve anlamı ellerini semaya açıp ve içtenlikle yüce Allah'ın mağfiretine sığınacak olan Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası okunuşu.

#1
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

Kadir Gecesi duası okunuşu, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gecenin gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Müslümanlar Kur'an okumak, hatmetmek, namaz kılmak, oruç tutmak gibi çeşitli ibadetleri yerine getirecek. Ellerini semaya açıp ve içtenlikle yüce Allah'ın mağfiretine sığınacak olan Müslümanlar oruçlarının açılmasının ardından ibadetlerine yoğunlaşacak. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir, neler yapılır? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası okunuşu ve bu gecede yapılacak ibadetler.

#2
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLERİ NELERDİR? İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayının 27'nci gününe sabitlenen ve bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetleri, okunması gereken duaları, çekilmesi gereken zikirleri ve tesbihleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

#3
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, okuduğu dua şöyle; Kadir Gecesi Duası: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) Anlamı: (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle)

#4
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU! Bismillahirrahmânirrahîm. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr. KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI! Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

#5
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER? * Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. * Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313). * Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. * Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli. * Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı. * Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı. * Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. * Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

#6
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER! -Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. - Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.") -Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim. -Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni] -Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. -Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

#7
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR? Tesbih dört rekattır. TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR? Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz. TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR? Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir. Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur: "Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî" (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

#8
Foto - Kadir Gecesi duası nasıl okunur? Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler: Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi duası, meali

KADİR SURESİ OKUNUŞU Bismillahirrahmânirrahîm… İnna enzelnahü fiy leyletilkadr Ve ma edrake ma leyletülkadr Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr Selamün hiye hatta matle'ılfecr. KADİR SURESİNİN ANLAMI (TEFSİRİ) Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla… Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir..

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