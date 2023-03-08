2023-03-08 21:47:25 Kadınların gücü Kızılaycılığı da yükseltiyor
Kızılay, profesyonel kadrolarıyla ve binlerce gönüllüleriyle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışıyor. Büyük çoğunluğu genç kadınlardan oluşan Kızılay gönüllüleri, afet bölgesinde ‘kadının gücünü de kanıtlayan çalışmalara imza atıyor. Kızılay’ın Hatay Şube’sinde toplumsal güçlendirme uzmanı olarak çalışan ve yüzyılın felaketinde kendi çabalarıyla enkazdan ailesiyle çıkmayı başaran Gülhan Yurdagül yardım çalışmalarına ailesini bırakıp katıldı. Yurdagül, “en derin uykumuzdayken asrın felaketine uyandık. Evdeyken duvarlar patlamaya başladı. Duvar annemin üzerine düştü. 2 ayağı kırıldı. Omuriliği kaydı. Kendi çabalarımızla tüm duvarları üzerimizden çıkartarak çıktık. Üzerimizde ayakkabı yoktu ceketimiz yoktu. Ailemi güvenli bir yere bıraktım. Kızılay Hatay şubesine gittim” dedi.