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Hayat-Aktüel
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Kadınların gücü Kızılaycılığı da yükseltiyor

2023-03-08 21:47:25
Kadınların gücü Kızılaycılığı da yükseltiyor

Kızılay, profesyonel kadrolarıyla ve binlerce gönüllüleriyle deprem felaketinin yaralarını sarmak için çalışıyor. Büyük çoğunluğu genç kadınlardan oluşan Kızılay gönüllüleri, afet bölgesinde ‘kadının gücünü de kanıtlayan çalışmalara imza atıyor. Kızılay’ın Hatay Şube’sinde toplumsal güçlendirme uzmanı olarak çalışan ve yüzyılın felaketinde kendi çabalarıyla enkazdan ailesiyle çıkmayı başaran Gülhan Yurdagül yardım çalışmalarına ailesini bırakıp katıldı. Yurdagül, “en derin uykumuzdayken asrın felaketine uyandık. Evdeyken duvarlar patlamaya başladı. Duvar annemin üzerine düştü. 2 ayağı kırıldı. Omuriliği kaydı. Kendi çabalarımızla tüm duvarları üzerimizden çıkartarak çıktık. Üzerimizde ayakkabı yoktu ceketimiz yoktu. Ailemi güvenli bir yere bıraktım. Kızılay Hatay şubesine gittim” dedi.

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Foto - Kadınların gücü Kızılaycılığı da yükseltiyor

Bir Battaniye ’nin Sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı Depremin 2. Günü yardım çalışmalarına katıldığını belirten Yurdagül, “Kızılay ekipleri ile buluştuğumda ben de kendim o duyguyu yaşadığım için ilk yaptığım şey ayakkabı ve ceket almak oldu. Ayakkabısı, ceketi, battaniyesi olmayan herkese Kızılay’dan aldığım malzemeleri ulaştırmaya başladım. Bir battaniyenin sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı. O gün belki de burada olmasaydım çok daha kötü şeyler hissedebilirdim. İyi ki burada kalmışım iyi ki Kızılay ailem var” dedi.

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Foto - Kadınların gücü Kızılaycılığı da yükseltiyor

Kızılay’ın Mobil Sağlık Araçlarında Gönüllü oldu Konya’da yaşayan ve deprem felaketi sonrası Kızılay’ın Mobil Sağlık Araçlarında verdiği hizmete gönüllü katılan Psikolog Nur Boz, “Kızılay’ın mobil sağlık araçları kurduğunu öğrendim. Hemen gönüllü olmak istedim. Psikolog olarak mobil sağlık aracına katıldım. Hekim ve mobil sağlık aracında çalışan arkadaşlarımla beraber ihtiyaç tespit edilen köylere mahallelere gidip bende psikososyal ilk yardım müdahalelerinde bulundum. Eskiden ev ziyaret yapardık ama şimdi çadır ve konteyner ziyaretlerinde bulunduk. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yalnız olmadıklarını düşünmek ve onların acılarını paylaşabilmek için çalıştık” dedi.

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Foto - Kadınların gücü Kızılaycılığı da yükseltiyor

Kızılay Kadın gönüllüleri Hijyen Paketleri Dağıtıyor Türkiye Afet Müdahale Planına göre ana sorumluluk alanı beslenme hizmetleri olmasına rağmen, Kızılay’ın diğer sektörlere yönelik destekleyici hizmetleri sürüyor. Kızılay Kadın gönüllüleri bağışçılarının katkılarıyla Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman’da 10.000 Adet/kişilik kadın hijyen seti dağıttı. 4 Lokasyon ’da gerçekleşen Kızılay’ın kadın gönüllüleri tarafından dağıtılan paketler kadınların kişisel ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağlıyor.

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