  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğal gaz giderici olan rezene gibi masum sandığınız bitki çayları ciddi zarar verebilir! Duyanlar şoku yaşanıyor 55 yıl önce denemek için dikildi! Bugün tezgahların gözde meyvesi oldu Formdan iyice düştü! Arda Güler Dünya Kupası öncesi alarm veriyor Nobel Barış Ödülü Trump'a verildi! Ödülü kukla lider sundu Yazılıyor, çiziliyor ama gelen giden yok... Noa Lang'ı Beşiktaşlı yapacak tavır Torbacıların kamera oyunu ifşa oldu! Bu kadarını ancak şeytan yapar Suratlarını gizlemek için şekilden şekle girdiler! Fuhuş organizatörlerinin utanç tablosu Özellikleri parmak ısırtıyor: İşte yürüyen ilk Türk kalesi! Sağlık hizmetlerinde çok daha iyisini yapacağız
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel gözaltına alınmıştı.

1
#1
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

Selen Görgüzel'in savcılıkta verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun gizli ortağı olduğu öne sürülen hafriyat vurguncusu firari Murat Gülibrahimoğlu'nun özel bir jetle Kıbrıs'a giderken uyuşturucunun da kullanıldığı uçak fantezisi yaptığını anlatmıştı.

#2
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

Selen Görgüzel, tatil için KKTC'ye gittiklerini, Gülibrahimoğlu'nun özel jetin arka kısmında uygunsuz fiiller işlediğini savcılık ifadesinde belirtti.

#3
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

İtirafın ardından uçağın, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na kiralandığı ortaya çıkmıştı. Sık sık özel jet kiralaması ile gündeme gelen İmamoğlu'nun 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen kiralama işleminin faturaları ortaya çıktı.

#4
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

Söz konusu uçağın Ziver Air'e ait, TC-VED kuyruk numaralı Bombardier CRJ-850 tipi jet olduğu öğrenildi. Ekim 2016'da ABD'den Türkiye tarafından satın alınan uçak Türkiye'de kullanılmaya başlandı.

#5
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

Jet, Haziran 2022'de Ziver Air'e, oradan da Eylül 2024'te Güven Air'e satıldı. Tartışma konusu Kıbrıs turu 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti.

#6
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

Bununla ilgili olarak uçağın asıl sahibi olan işadamı Veysel Demirci uçağı o dönemde kiraladıklarını kaydedip "O yıl Global Jet ile sözleşme yapmışız. Onlar da WW Havacılık'a kiralamış. Bu uçuş karşılığında da 22 bin 751 avro almışlar" dedi.

#7
Foto - Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı

İmamoğlu henüz Beylikdüzü Belediye Başkanı iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koyduğunda kiraladığı jetlerle gündeme gelmişti. İmamoğlu daha önce de Bonair Havacılık, Vizyon Havacılık, Söz Jet Havacılık, Genel Havacılık gibi şirketlerden uçak kiralaması ile gündeme gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
"Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır." Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!
Gündem

“Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Karaca’nın ifadesi İmamoğlu’nun kucaklama videosunu hatırlattı!

Rabia Karaca’nın savcılıkta verdiği ifade Türkiye’nin gündemine oturdu. Ekrem İmamoğlu’nun özel jetindeki taşınan dolarları ve uçakta yaşan..
Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!
Gündem

Jet-metres-voleybolcu, Ekrem’in gazetelerinde yasaklanmış!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile voleybolcu Derya Çayırgan hakkındaki iddiaları kaleme aldığı yazısında; k..
Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun metresi mahkemeye sevk edildi

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında gözaltına alınan ve Ekrem İmamoğlu metresi olduğu id..
Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler
Gündem

Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobile otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. En az 40 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü hayatı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23