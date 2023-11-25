2023-11-25 12:00:32 Kadın basketbol maçında skandal görüntüler! Görenler hayretle izledi
Kadınlar Basketbol maçında skandal görüntüler. Bursa Uludağ Basketbol takımı rakibi ZKK Regusa maçında 89-52 gibi büyük bir sayı farkı ile öndeyken son saniyede koçun yönlendirmesi ile toplu hücuma çıkmaları sosyal medyanın gündeminde. Futbolda şike ve kara para aklamalarının ardından dün oynanan kadınlar basketbol maçında Bursa Uludağ, ZKK Regusa ile karşılaştı. Bursa Uludağ Basketbol takımının görüntüleri spor dünyasını takip edenlerin aklında soru işareti oluşturdu. Oynadıkları maçlarda yaşanan pozisyonlar bir hayli dikkat çekti.