Kadın basketbol maçında skandal görüntüler! Görenler hayretle izledi

Bu karşılaşmanın rövanş maçında da ilk çeyreği ve dünya piyasasında açılan barem 20.5 sayı. Uludağ, 19 sayıda ve skor 19-12 iken hiçbir neden yokken mola alıyor. Mola dönüşü Bursa Uludağ'ın isteyerek hücum faul yapmasına anlam verilemedi. Yapılan hücum faulün ardından rakip takımın kötü bir hücum yapmasının ardından top yeniden Bursa Uludağ'a geçti. Bursa Uludağ ise hücum süresinin sonuna kadar topu kullanmadı ve ilk çeyreğin 19-12 bitmesini sağladı. Bu da akıllara ilk çeyrek için açılan baremin 20.5 sayı olmasını getirdi.