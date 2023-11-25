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Spor
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Kadın basketbol maçında skandal görüntüler! Görenler hayretle izledi

2023-11-25 12:00:32
Kadın basketbol maçında skandal görüntüler! Görenler hayretle izledi

Kadınlar Basketbol maçında skandal görüntüler. Bursa Uludağ Basketbol takımı rakibi ZKK Regusa maçında 89-52 gibi büyük bir sayı farkı ile öndeyken son saniyede koçun yönlendirmesi ile toplu hücuma çıkmaları sosyal medyanın gündeminde. Futbolda şike ve kara para aklamalarının ardından dün oynanan kadınlar basketbol maçında Bursa Uludağ, ZKK Regusa ile karşılaştı. Bursa Uludağ Basketbol takımının görüntüleri spor dünyasını takip edenlerin aklında soru işareti oluşturdu. Oynadıkları maçlarda yaşanan pozisyonlar bir hayli dikkat çekti.

#1
Foto - Kadın basketbol maçında skandal görüntüler! Görenler hayretle izledi

Bursa Uludağ Basketbol, ZKK Regusa maçının son hücumunda 37 sayı farkla öndeyken tüm oyuncularıyla hücum etmesi izleyenleri şaşırttı. Bursa Uludağ Basketbol takımının antrenörü Aydın Uğuz'un oyuncularına hücuma koşmaları için işaret etmesi de dikkatlerden kaçmadı. 89-52 olan maçta en büyük dikkat çeken olay ise Bursa Uludağ Basketbol'un bareminin 90.5 olarak belirlenmesi oldu.

#2
Foto - Kadın basketbol maçında skandal görüntüler! Görenler hayretle izledi

Bu karşılaşmanın rövanş maçında da ilk çeyreği ve dünya piyasasında açılan barem 20.5 sayı. Uludağ, 19 sayıda ve skor 19-12 iken hiçbir neden yokken mola alıyor. Mola dönüşü Bursa Uludağ'ın isteyerek hücum faul yapmasına anlam verilemedi. Yapılan hücum faulün ardından rakip takımın kötü bir hücum yapmasının ardından top yeniden Bursa Uludağ'a geçti. Bursa Uludağ ise hücum süresinin sonuna kadar topu kullanmadı ve ilk çeyreğin 19-12 bitmesini sağladı. Bu da akıllara ilk çeyrek için açılan baremin 20.5 sayı olmasını getirdi.

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