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Spor
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Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

2024-03-27 12:13:00
Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Pendikspor'un deneyimli teknik direktörü ve taraftarların 'Deli İbrahim' lakabı taktığı teknik adam İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe'nin ligden çekilme oylaması hakkında konuştu.

#1
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Türk futbolundaki son gelişmeleri yorumladı. Fenerbahçe'nin ligden çekilme gündemi hakkında konuşan Üzülmez, bu kararın Türk futboluna hiçbir şey kazandırmayacağının altını çizdi.

#2
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

"Ben ceza almayayım, başkası alsın diyorlar"

#3
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Sevinci de üzüntüyü de abartan yapıda bir ülkeyiz. Futbolun paydaşları olarak böyle bir yapımız var.

#4
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Kimse iğnenin kendisine batmasını istemiyor. Kimse öz eleştiri de yapmıyor. Herkes şapkasını önüne koyup nerede hata yaptığıyla ilgili o öz eleştiriyi yapmalı. Ben de yapacağım, başkanlar da yapacak, yöneticiler de yapacak, futbolcular da yapacak, taraftarlar da yapacak. Öyle bir kamuoyu oluşuyor ki, keşke olmasaydı. İnşallah son olur. Her tarafta var. Başka sahalarda da oldu. Ben de bir açıklama yaptım. Kendi öz eleştirimi de yapıyorum. O dürüstlüğü de gösteriyorum. Benim misafir olarak yer aldığım karşılaşmada bana yapılan eylemin de doğru olmadığını birilerinin bilmesi gerekiyor. Sen o doğruyu söylemiyorsun ama bu taraftan hep bizi eleştiriyorsun. Beni eleştir, ben de kendimi eleştireyim ama o taraftaki eylemi eleştirmezsen doğruyu bulamayız. Camiaların da öz eleştiri yapması lazım. Bir taraf çıkıyor şöyle bir olay oldu buraya ceza verilmesi gerekiyor diyor. O cezaya bakıyorsunuz doğru ceza verilmesi gereken o taraftar veya camiasına baktığınız zaman o da bir iki sene önce aynı hatayı yapmış. Kendisine geldiği zaman ben ceza almayayım diyor. Ama orası ceza alsın diyor. Bu mantıkla nasıl değiştireceğiz?

#5
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Bu mantıkla futbolu nasıl yukarıya taşıyacağız? Futbolun bütün paydaşları iyi niyetle, art niyet düşünmeden elini taşın altına sokmalı.

#6
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

"Ben şampiyon olayım her şey mubahtır..."

#7
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Sosyal medyada da inanılmaz programlar var. Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği sürece düzelmeyiz.

#8
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Ben şampiyon olayım, her şey mubahtır anlayışıyla yola çıkarsak o olaylar yine devam eder. Dürüstçe, hak yemeden, birisinin sırtına basmadan şampiyon olabiliyor muyuz? Olabiliyorsak taraflı tarafsız o şampiyonu herkesin alkışlaması lazım. Biz o anlayışta değiliz. Önemli oyuncular geldi. 5 milyon Euro’nun üzerinde kontratlı oyuncular var. Biz kendi içimizde futbolu dibe çekiyoruz. Bizim maçta Fenerbahçe, zaten favoriydi. Fenerbahçe Pendikspor’u yenebilir. Orada bize de saygı duyulması gerekmiyor mu? Hep biz mi suçluyuz? Evet açıklamalarım keşke olmasaydı. Ben kendimi eleştiriyorum zaten. Karşı taraf da o öz eleştiriyi yapmalı. Futbolun bütün paydaşları ortak bir karar alıp, ortak cezalar alıp o cezaların da uygulanması gerekiyor. Cezalar da ağır olsun.

#9
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Ben mi yaptım? Alayım cezayı. Başkası mı yaptı? Alsın cezayı. O cezaların ağır yaptırım içinde olması gerektiğini düşünüyorum.

#10
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Bu tabii ki Fenerbahçe’nin iç işleridir. Sayın Başkan kongreyi toplayacağını söyledi.

#11
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

Fenerbahçe’nin bu ligde olması gerekiyor. Köklü bir camia, büyük bir camia. Milyonlarca taraftarı olan bir camia. Ciddi bir karar. Böyle bir adım çok önemli. Kongre üyelerinin ne karar alacağını bilmiyorum ama öyle bir kararın alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu lig Fenerbahçe’siyle, Galatasaray’ıyla, Beşiktaş’ıyla güzel diyorsak bunlardan ziyade kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. Fanatizmden çıkmalıyız. Fenerbahçe’nin ligden çekilmesi Türk futboluna katkı sağlamaz. Sayın başkanın sağlıklı bir karar alacağını düşünüyorum.

#12
Foto - Kadıköy'deki maç sonrası demediğini bırakmamıştı! 'Deli İbrahim' lakaplı Üzülmez Hoca'dan Fenerbahçe çıkışı...

İbrahim Üzülmez'in bu sözleri, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

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