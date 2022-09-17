  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fransa'nın gözü yaşlı! Katar Rafale'ler Türkiye'de konuşlanacak

Kadıköy'de otomobil duvara çarptı

Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! Günde 1 şeftali yerseniz...

Örtünme sadece başörtüsünden ibaret değildir... Diyanet'ten dikkat çeken hutbe

Hiç bir içecek suyun yerini tutmuyor: Beynin ve vücudun çalışması için günde ne kadar tüketmek gerekiyor?

Bu açıklama birilerini kudurtacak! 'Türkiye ile yola devam edeceğiz!'

Dünyadan bir daha görülemeyecek yıldızın fotoğrafı ödüle layık görüldü

Metabolizmayı hızlandırıyor! Çay içerek zayıflamak isteyenlere 6 çay önerisi

Bunları yaşayanlar dikkat! İşte akciğer kanserinin en yaygın 15 belirtisi...

Ali Babacan'ın aklındaki isim kim? 'Cumhurbaşkanı adayı masa dışından da olabilir'
Türkiye
4
Kadıköy'de otomobil duvara çarptı

2022-09-17 07:06:56
Kadıköy'de otomobil duvara çarptı

Kadıköy'de bir otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan üç kişi tedavi altına alındı.

#1
Foto - Kadıköy'de otomobil duvara çarptı

Bağdat Caddesi'nde, Muhammed A. yönetimindeki 34 PJ 3135 plakalı otomobil, kaldırımdaki refüje çarptıktan sonra çöp konteynırına, ardından duvara çarparak durabildi.

#2
Foto - Kadıköy'de otomobil duvara çarptı

Kazada sürücü ve yolcular otomobilde sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kazada yaralanan otomobil sürücüsü, Muhammed A. ve otomobilde bulunan Celal Ü. ile Nehir B. sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

#3
Foto - Kadıköy'de otomobil duvara çarptı

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla, olay yerinden kaldırıldı.

Azerbaycan'a satışına izin vermemişlerdi... Fransız takozuna Türkiye'den milli çözüm
Teknoloji

Azerbaycan'a satışına izin vermemişlerdi... Fransız takozuna Türkiye'den milli çözüm

Kardeş ülke Azerbaycan’a "SOM Seyir Füzesi" satışındaki Fransız engeli, Kale Arge üretimi milli "KTJ-3200 Turbojet Füze Motoru" ile birlikte..
Maduro’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'den hemen bunu öğrenmeliyiz
Gündem

Maduro’dan dikkat çeken çıkış: Türkiye'den hemen bunu öğrenmeliyiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Çin, Rusya, İran ve Hindistan ile Türkiye'deki kardeşlerimizin teknolojik modelinden öğrenmeliyiz"..
Putin'den dikkat çeken açıklama: Ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız
Dünya

Putin'den dikkat çeken açıklama: Ücretsiz bir şekilde vermeye hazırız

"Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi"nde konuşan Rusya Lideri Vladimir Putin, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişme..
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bu kez birlikte rezil oldu
Siyaset

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bu kez birlikte rezil oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'de katıldıkları çiftçilere yönelik mazot dağıtım töreninde birl..
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu mu kastetti?
Siyaset

Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu mu kastetti? "Maalesef bu savaşın Adapazarı’nda olduğunu sanıyorlar"

Sinan Burhan “Mansur Yavaş Ankara Polatlı’daki konuşmasında "Sakarya Meydan Muharebesi’nin Adapazarı’nda olduğunu zannedenler var" dedi. Say..
Muharrem İnce net konuştu: Atatürk gelse kaybeder
Siyaset

Muharrem İnce net konuştu: Atatürk gelse kaybeder

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Önümüzdeki kurultayda Atatürk, Anıtkabir'den çıksa genel başkanlığa aday olsa İsmet İnönü de ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23