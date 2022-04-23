2022-04-23 07:10:32 Kadıköy'de feci kaza! 3 kişi yaralandı
İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.
İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 34 CVH 13 ve 34 DRY 110 plakalı otomobiller, Ethem Efendi Caddesi ile Bağdat Caddesi'nin kesiştiği bölgede çarpıştı. Kazada, 34 CVH 13 plakalı otomobilde bulunan G. Ö, D. N, ve M. T. yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza yerinin belediye ekiplerince temizlenmesi ve kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23