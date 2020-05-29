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Ekonomi
19
Kaç sene çalışırsam emekli olurum? Kadınlarda erken emeklilik yaşı kaç?

2020-05-29 17:27:43
Kaç sene çalışırsam emekli olurum? Kadınlarda erken emeklilik yaşı kaç?

Kadın emeklilik yaşı primi kaç? Kadın çalışanlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Normal şartlarda emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaş şartını tamamlamış olmak gerekmektedir. Ancak hem kadınlar hem de erkekler bazı durumlarda erken emekli olabilmekte. Erken emeklilik için askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanma yapılarak emekliliği erkene çekmek mümkün. Peki kaç sene çalışılırsa emekli olunur? Kadınlar ne zaman emekli olur? Doğum borçlanması emekliliği ne kadar aşağıya çeker? İşte borçlanma ile emekliliğe ilişkin haberin detayları.

#1
Foto - Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanması şartları nelerdir?

#2
Foto - Doğum borçlanmasından işçi, memur, sözleşmeli, iş yeri sahibi ve ortağı ile diğer tüm çalışan kadınlar belirli şartlarla faydalanabilmektedir. Borçlanma yapılacak sürelerde adlarına uzun vadeli sigorta kolları prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartı aranmaktadır.

Doğum borçlanmasından işçi, memur, sözleşmeli, iş yeri sahibi ve ortağı ile diğer tüm çalışan kadınlar belirli şartlarla faydalanabilmektedir. Borçlanma yapılacak sürelerde adlarına uzun vadeli sigorta kolları prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartı aranmaktadır.

#3
Foto - Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılmaktadır. Tek batında ikiz ve diğer çoğul doğumlarda ise sadece bir çocuk için en fazla iki yıla kadar borçlanma imkânı bulunmaktadır.

Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılmaktadır. Tek batında ikiz ve diğer çoğul doğumlarda ise sadece bir çocuk için en fazla iki yıla kadar borçlanma imkânı bulunmaktadır.

#4
Foto - 4/1-a ve 4/1-b ile ilk defa 4/1-c kapsamındaki kadın sigortalılardan doğum borçlanması talebinde bulunanlar için T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

4/1-a ve 4/1-b ile ilk defa 4/1-c kapsamındaki kadın sigortalılardan doğum borçlanması talebinde bulunanlar için T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

#5
Foto - Evlat edinilerek borçlanma nasıl olur?

Evlat edinilerek borçlanma nasıl olur?

#6
Foto - Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi hâlinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. Evlat edinmede de en fazla şartları taşıyan üç çocuk için borçlanma yapılabilmektedir.

Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi hâlinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. Evlat edinmede de en fazla şartları taşıyan üç çocuk için borçlanma yapılabilmektedir.

#7
Foto - Bunun için “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi”nin bir örneği istenmektedir.

Bunun için “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi”nin bir örneği istenmektedir.

#8
Foto - Çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Türkiye’den İsa Karakaş köşesinde Annelere erken emeklilik getiren düzenleme yapılacak mı? Başlıklı yazısında şunları yazdı:

Çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Türkiye’den İsa Karakaş köşesinde Annelere erken emeklilik getiren düzenleme yapılacak mı? Başlıklı yazısında şunları yazdı:

#9
Foto - Doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanmasından işçi, memur, sözleşmeli, iş yeri sahibi ve ortağı ile diğer tüm çalışan kadınlar belirli şartlarla faydalanabilmektedir. Borçlanma yapılacak sürelerde adlarına uzun vadeli sigorta kolları prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartı aranmaktadır.

Doğum borçlanması şartları nelerdir? Doğum borçlanmasından işçi, memur, sözleşmeli, iş yeri sahibi ve ortağı ile diğer tüm çalışan kadınlar belirli şartlarla faydalanabilmektedir. Borçlanma yapılacak sürelerde adlarına uzun vadeli sigorta kolları prim ödenmemiş olması ve çocuklarının yaşaması şartı aranmaktadır.

#10
Foto - Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılmaktadır. Tek batında ikiz ve diğer çoğul doğumlarda ise sadece bir çocuk için en fazla iki yıla kadar borçlanma imkânı bulunmaktadır.

Birden fazla çocuğu için borçlanma talebinde bulunan sigortalıların tercih ettikleri doğumları ya da yine tercihleri doğrultusunda en fazla borçlanılacak süreye imkân veren doğumları borçlandırılmaktadır. Tek batında ikiz ve diğer çoğul doğumlarda ise sadece bir çocuk için en fazla iki yıla kadar borçlanma imkânı bulunmaktadır.

#11
Foto - 4/1-a ve 4/1-b ile ilk defa 4/1-c kapsamındaki kadın sigortalılardan doğum borçlanması talebinde bulunanlar için T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

4/1-a ve 4/1-b ile ilk defa 4/1-c kapsamındaki kadın sigortalılardan doğum borçlanması talebinde bulunanlar için T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

#12
Foto - Evlat edinilerek borçlanma nasıl olur?

Evlat edinilerek borçlanma nasıl olur?

#13
Foto - Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi hâlinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. Evlat edinmede de en fazla şartları taşıyan üç çocuk için borçlanma yapılabilmektedir.

Kadın sigortalının 2 yaşını doldurmamış herhangi bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinmesi hâlinde evlat edinilen çocuklar için de doğum borçlanması yapılabilecektir. Evlat edinmede de en fazla şartları taşıyan üç çocuk için borçlanma yapılabilmektedir.

#14
Foto - Bunun için “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi”nin bir örneği istenmektedir.

Bunun için “Borçlanma Talep Dilekçesi”nde “Çocuk evlat edinildi ise” alanındaki “Evet” kutucuğunu işaretleyen ya da çocuğun evlat edinilmesi nedeniyle doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenlerden evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri tarafından düzenlenen “Evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi”nin bir örneği istenmektedir.

#15
Foto - Çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Çocuğun evlat edinildiği tarih olarak sözleşme onay tarihi esas alınarak borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

#16
Foto - Kaç yaşında emekli olunur?

Kaç yaşında emekli olunur?

#17
Foto - Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

Yaştan emeklilikte 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile emekli olabilirsiniz. Mesela erkeklerde aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz. 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında

#18
Foto - 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

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