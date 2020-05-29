Kaç sene çalışırsam emekli olurum? Kadınlarda erken emeklilik yaşı kaç?

Kadın emeklilik yaşı primi kaç? Kadın çalışanlar ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Normal şartlarda emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaş şartını tamamlamış olmak gerekmektedir. Ancak hem kadınlar hem de erkekler bazı durumlarda erken emekli olabilmekte. Erken emeklilik için askerlik borçlanması, doğum borçlanması ve yurt dışı borçlanma yapılarak emekliliği erkene çekmek mümkün. Peki kaç sene çalışılırsa emekli olunur? Kadınlar ne zaman emekli olur? Doğum borçlanması emekliliği ne kadar aşağıya çeker? İşte borçlanma ile emekliliğe ilişkin haberin detayları.