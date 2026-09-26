Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: “Türkiye tehdit etmiyor”
Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, ülkesindeki Rus askeri üssünün geleceğine ve olası çekilme senaryolarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rus askerlerinin ülkeyi terk etmesi durumunda Ankara'dan gelebilecek olası güvenlik tehdidi iddialarını reddeden Simonyan, Türkiye'nin Ermenistan'ın egemenliğine yönelik hiçbir tehlike barındırmadığını ve bu tehdidin sıfır düzeyinde olduğunu vurguladı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rus üssünün ülkenin güvenliğine ekstra bir katkı sağlamadığını belirttiği süreçte gelen bu yapıcı açıklamalar, iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme işaret etti.