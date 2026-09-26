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Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: "Türkiye tehdit etmiyor"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: “Türkiye tehdit etmiyor”

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, ülkesindeki Rus askeri üssünün geleceğine ve olası çekilme senaryolarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Rus askerlerinin ülkeyi terk etmesi durumunda Ankara'dan gelebilecek olası güvenlik tehdidi iddialarını reddeden Simonyan, Türkiye'nin Ermenistan'ın egemenliğine yönelik hiçbir tehlike barındırmadığını ve bu tehdidin sıfır düzeyinde olduğunu vurguladı. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Rus üssünün ülkenin güvenliğine ekstra bir katkı sağlamadığını belirttiği süreçte gelen bu yapıcı açıklamalar, iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme işaret etti.

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Foto - Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: "Türkiye tehdit etmiyor"

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Alen Simonyan, hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında ülkede bulunan Rus askeri üssüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Simonyan, Ermenistan'ın Rus askerlerin ülkeden çıkarılmasına yönelik Moskova ile yapılacak bu görüşmelerin her sonucuna hazır olduğunu belirtti.

#2
Foto - Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: "Türkiye tehdit etmiyor"

Simonyan, "Bu siyasi bir karar ve Rus tarafının gündeme getirdiği siyasi bir tartışma konusu. Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz ve tartışmadık da. Bu, onların gündeme getirdiği bir konu ve her sonuç bizim için kabul edilebilir" dedi. Rus askeri üssünün çekilmesi durumunda Türkiye'den gelecek tehdidin artıp artmayacağı sorusuna Simonyan, kendi değerlendirmesine göre böyle bir tehdidin mevcut olmadığını söyledi.

#3
Foto - Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: "Türkiye tehdit etmiyor"

Simonyan, "Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenliğine yönelik bir tehdidini görmüyorum. 8 Ağustos'tan bu yana genel olarak böyle bir tehdit görmüyorum ve bu askeri üssün varlığını Türkiye'den gelen bir tehditle ilişkilendirmek istemiyorum. Benim değerlendirmeme göre bu tehdit sıfırdır" dedi.

#4
Foto - Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: "Türkiye tehdit etmiyor"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus askeri üssünün varlığının Ermenistan'ın güvenliğine ekstra bir şey katmadığına dikkati çekerek, "Rusya bizim dost ülkemizdir. Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok. Çıkarmak istiyorlarsa buyursunlar, hemen yarın çıkarsınlar ama kalmak istiyorlarsa, Ermenistan için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

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