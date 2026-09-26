Ermenistan’dan Rus üssü tartışmasında beklenmeyen çıkış: “Türkiye tehdit etmiyor”

Simonyan, "Bu siyasi bir karar ve Rus tarafının gündeme getirdiği siyasi bir tartışma konusu. Biz böyle bir konuyu tartışmıyoruz ve tartışmadık da. Bu, onların gündeme getirdiği bir konu ve her sonuç bizim için kabul edilebilir" dedi. Rus askeri üssünün çekilmesi durumunda Türkiye'den gelecek tehdidin artıp artmayacağı sorusuna Simonyan, kendi değerlendirmesine göre böyle bir tehdidin mevcut olmadığını söyledi.