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Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

2024-03-31 12:13:09
Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Gazi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Bakan Göktaş, sandık görevlilerini selamlayarak oy pusulasını ve zarfını teslim aldı. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.

#1
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

"Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum" Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, seçim gününün demokrasi bayramı olduğunu belirterek, "Bizler de her vatandaş gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, oyumuzu kullandık. Sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Bakan Yumaklı: Seçimler her zaman demokrasi bayramı olmuştur Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, oyunu Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde 3259 numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır.

#3
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben bu süreç içerisinde görev yapan bütün kamu görevlilerine, sandık görevlilerine ve diğer görevlilere kolaylıklar, başarılar diliyorum. Huzurla bu sürecin de sonuçlanarak tamamlanmasını ve sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Söz de karar da milletin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri çerçevesinde oy kullanmak için Çankaya İlkokulu'na geldi. Eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte 1151 numaralı sandıkta oy kullanan Bakan Yerlikaya, kabin sırası beklediği esnada bir süre gazetecilerle sohbet etti. Zarfı sandığa eşi ile birlikte attıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şunları dedi:

#5
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

"Bugün söz de, karar da milletin. Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. İçişleri Bakanlığı olarak oy sayımının huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Temennimiz, her zaman olduğu gibi demokrasi bayramının en güzel şekilde neticelenmesi ve tamamlanması." Yerlikaya, açıklamalarının ardından bir süre okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

#6
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabatketepe eşi ve 2 çocuğuyla Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesinde bin 144 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kabaktepe basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

#7
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

"DEMOKRASİMİZİN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ" Osman Nuri Kabaktepe "Demokrasimizin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi bir şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var. Yaklaşık 2 saattir gayet sakin İstanbul'a yakışır bir şekilde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye yüzyılına yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi, milletimizin oyları bize nasip edecek'' diye konuştu. Açıklamanın ardından Kabaktepe oy kullandığı okuldan ayrıldı.

#8
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu başkentte kullandı. Bakan Uraloğlu, eşi Ruveyda, kızları Zeynep ve Gülnisa Uraloğlu ile Çankaya'daki Cebesoy İlkokulu'na geldi. Uraloğlu, oyunu 4567 numaralı sandığa atarken "Vatandaş olarak irademizi sandığa yansıtıyoruz. Seçimler inşallah memleketimiz için hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

#9
Foto - Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

Bakan Uraloğlu, oylama sonrası da şu değerlendirmede bulundu: "Uzun bir süreç sonucunda mahalli seçimleri yapıyoruz. Belediye başkanlarımız için oylarımızı kullanıyoruz. Bir yıl içinde ikinci seçim oldu. Memleketimiz için inşallah hayırlı olsun. Bizlere en iyi hizmet edecek insanları Allah nasip etsin. Sükunet içinde geçmesini temenni ediyoruz ki öyle oluyor zaten." Uraloğlu, okuldan ayrılmadan önce vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

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