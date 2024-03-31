2024-03-31 12:13:09 Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eşi Rahmi Göktaş ile Gazi Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Gazi Anadolu Lisesi'ndeki "4135" numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya giren Bakan Göktaş, sandık görevlilerini selamlayarak oy pusulasını ve zarfını teslim aldı. Daha sonra kabine geçerek oyunu kullanan Göktaş, zarfını sandığa attıktan sonra mührü teslim ederek imzalarını attı.