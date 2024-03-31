Kabine üyeleri yerel yöneticileri seçmek için oylarını kullanıyor... "Bugün demokrasimizin bayram günü"

"DEMOKRASİMİZİN EN GÜZEL GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ" Osman Nuri Kabaktepe "Demokrasimizin en güzel günlerinden birini yaşıyoruz. İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi bir şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var. Yaklaşık 2 saattir gayet sakin İstanbul'a yakışır bir şekilde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye yüzyılına yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi, milletimizin oyları bize nasip edecek'' diye konuştu. Açıklamanın ardından Kabaktepe oy kullandığı okuldan ayrıldı.