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Dünya
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Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

2023-08-02 18:43:36
Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

Mekke’de Hicri takvime göre her yıl düzenlenen Kabe’yi yıkama işlemi bugün gerçekleştirildi.

#1
Foto - Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

Mekke’de Hicri takvime göre her yıl yeni yıl düzenlenen Kabe'yi yıkama töreni bugün gerçekleştirildi.

#2
Foto - Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

Mekke Vali Yardımcısı Prens Badr bin Sultan, Suudi Arabistan Kralı Selman adına Kutsal Türbeler yetkilisi Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud katılırken, İki Kutsal Cami Başkanlığı Başkanı Şeyh Abdulrahman Al Sudais, kraliyet, hükümet yetkilileri ve vatandaşlar da yıkama işlemlerinde yerini aldı.

#3
Foto - Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

Yıkama işlemi kapsamında Kabe'nin içi ve dışı yıkandıktan sonra güzel kokuların yayılması için ud yağı ile gül yağı kullanıldı.

#4
Foto - Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

Her yıl Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 15. gününde Kabe'de yıkama işlemleri gerçekleştiriliyor.

#5
Foto - Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

#6
Foto - Kabe gül ve zemzem suyuyla yıkandı

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