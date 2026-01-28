Kaan ve Kızılelma korkuttu: Türkiye'ye karşı 120 savaş uçağını apar topar değiştirme kararı aldılar
Türkiye'nin savunma alanındaki adımlarından panik duyan komşu F-16 savaş uçaklarında değişime girmeye karar verdi. Uçaklar modernize edilecek.
GDH'de yer alan habere göre, Yunan Hava Kuvvetleri’ne (HAF) ait 38 adet F-16 Block 50 savaş uçağının Viper konfigürasyonuna yükseltilmesi süreci resmen başlatılıyor.
Programın, önümüzdeki dönemde Genelkurmay Başkanları Konseyi’nin (ΣΑΓΕ) onayına sunulması kararlaştırıldı. F-16 Block 50 modernizasyonu yıllardır gündemde olmasına rağmen hayata geçirilememişti. Son aşamada programın ilerlemesinde, ABD’den yapılacak savunma tedariklerinin önünü açmaya yönelik merkezi düzeyde alınan siyasi kararın etkili olduğu belirtiliyor.
Yunan Hava Kuvvetleri’nin programa ilişkin olumlu görüşü, aylar önce Yüksek Hava Konseyi tarafından onaylanmıştı. Mevcut dönemde programa yönelik bazı itirazlar bulunmasına rağmen, çözüm olarak bu modernizasyonun tercih edildiği ve mevcut filonun değer kaybının önlenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Mevcut planlamaya göre modernizasyon sürecinin yıl içinde başlatılması, sözleşmenin ise 2027 yılında imzalanması öngörülüyor. İlk modernize edilmiş F-16 Block 50 Viper’ın 2031 yılında teslim edilmesi bekleniyor.
Son uçağın 2037’de teslim edilmesiyle birlikte programın toplam süresi 10 yılı bulacak. Bu takvim, mevcut Orta Vadeli Savunma Tedarik Programı’nın (ΜΠΑΕ) sonrasına da uzanıyor.
Modernizasyon kapsamında uçaklar Viper standardına yükseltilecek. Bu çerçevede AESA tipi radar entegrasyonu, Link 16 ağ merkezli harekât kabiliyeti ve hedefleme podlarının kullanımı da programa dâhil ediliyor. Yükseltme çalışmaları, Yunan Havacılık Sanayii (EAB) tesislerinde; hem EAB personeli hem de F-16’nın üreticisi Lockheed Martin’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Sözleşmeler, ABD Savunma Bakanlığı’nın Yabancı Askerî Satışlar (FMS) prosedürü kapsamında yürütülecek.
Programın toplam maliyetinin 1 milyar avronun biraz üzerinde olduğu belirtiliyor. Bu tutarın bir kısmı, savunma programı dışı özel kredilerle karşılanacak ve finansman 2036 sonrasına da yayılacak.
Programın tamamlanmasıyla birlikte Yunan Hava Kuvvetleri, 2037 itibarıyla 120’den fazla F-16 Viper’a sahip olacak. Bu filoya ek olarak F-35 ve Rafale savaş uçaklarının da hizmette olmasıyla, hava kuvvetleri envanterinin tamamen birlikte çalışabilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
