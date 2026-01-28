Kaan ve Kızılelma korkuttu: Türkiye'ye karşı 120 savaş uçağını apar topar değiştirme kararı aldılar

Yunan Hava Kuvvetleri’nin programa ilişkin olumlu görüşü, aylar önce Yüksek Hava Konseyi tarafından onaylanmıştı. Mevcut dönemde programa yönelik bazı itirazlar bulunmasına rağmen, çözüm olarak bu modernizasyonun tercih edildiği ve mevcut filonun değer kaybının önlenmesinin hedeflendiği ifade ediliyor. Mevcut planlamaya göre modernizasyon sürecinin yıl içinde başlatılması, sözleşmenin ise 2027 yılında imzalanması öngörülüyor. İlk modernize edilmiş F-16 Block 50 Viper’ın 2031 yılında teslim edilmesi bekleniyor.