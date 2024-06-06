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Teknoloji-Bilişim
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KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

2024-06-06 13:16:49
KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

ASELSAN'ın ürettiği AESA burun radarı MURAT-600A, Milli Muharip Uçak KAAN'a monte edilecek.

#1
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Aselsan, geçen yıl Akıncı TİHA’ya entegre edilen milli burun radarı MURAD-100A AESA’da seri üretim aşamasına geçiyor.

#2
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Milliyet’in edindiği bilgilere göre; insansız muharip uçak Kızılelma’ya takılacak radar MURAD-200A olacak.

#3
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

MURAD-100A ile ilk uçuşlarına başlaması planlanan Kızılelma platformunun nihai radarının düşük görünürlük özelliğini de barındıran MURAD-200A olması planlanıyor.

#4
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

KAAN İÇİN MURAT-600A Milli muharip uçak Kaan için planlanan en gelişmiş versiyon MURAD-600A KAAN AESA Burun Radarı’nın ise ön tasarım dönemi tamamlandı ve kritik tasarım faaliyetlerine başlandı. Radar, Hürjet, Anka 3 ve Kızılelma’da da kullanılacak.

#5
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Az sayıda ülkenin ürettiği AESA Burun Radarı özelinde küresel pazar büyüklüğünün yıllık beş milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

#6
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Aselsan’ın 2023 Faaliyet Raporu’nda, “Bir taraftan AESA burun radarlarımızın envantere kazandırılmasına ve sahada etkin olarak kullanılmasına günleri sayarken diğer taraftan çeşitli Ortadoğu ve Asya ülkelerinden radarımıza olan ilgi her geçen gün artmaktadır.

#7
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Söz konusu müşteriler, radarımızı hem Türkiye’den tedarik ettikleri İHA’larımızın üzerinde hem de kendi uçakları üzerinde görmek istemektedir. Burun radarlarımızın ihracatına yönelik görüşmeler artarak devam etmektedir” denildi.

#8
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Aselsan’ın Deniz Kuvvetleri uçakları için geliştirdiği gözetleme radarında da son aşamaya gelindi. AESA UÇAK BURUN RADARI'NIN YETENEKLERİ NELER? AESA Uçak Burun Radarı'nın özellikleri şöyle:

#9
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

Otomatik tanıma, çoklu hedef takibi, yer haritalama, mesafe ölçümü, otomatik irtifa belirleme, SAR ile bulut altı gözetleme, yapay zeka destekli algoritmalar ile otomatik hedef sınırlama, geniş bantta radar spektrumu izleme (ESM), yönlü elektronik karıştırma (ECM), mühimmata daha etkin güdüm kazandırma.

#10
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

AESA radarlar, teknolojileri gereği bir çok fonksiyonu eş zamanlı olarak bir arada yerine getirebiliyor. ASELSAN AESA Burun Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımı sağlayacak.

#11
Foto - KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

5 YILDA TAMAMLANDI ASELSAN, Hava Kuvvetleri'nin olmazsa olmaz parçası olan ve 10 yıl önce çalışmaları başlayan AESA Uçak Burun Radarı geliştirme sürecini, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteği ile beş yıl kadar kısa sürede tamamladı.

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