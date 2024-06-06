KAAN ''MURAD''ına eriyor! Tam 5 milyar dolar...

AESA radarlar, teknolojileri gereği bir çok fonksiyonu eş zamanlı olarak bir arada yerine getirebiliyor. ASELSAN AESA Burun Radarı; eş zamanlı hava-hava ve hava-yer görevleri, çok sayıda hedef tespiti/takibi, görüş ötesi füze güdümü, yüksek çözünürlüklü yer görüntüsü oluşturma ve elektronik harp fonksiyonları ile uçaklara çok büyük yetenek kazanımı sağlayacak.