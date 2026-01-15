Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Demiroğlu şunları söyledi: Endonezya ile KAAN anlaşması yapabilmek için Rusya, Çin, Fransa gibi ülkelerle yarıştık. Şu anda Rusya onlarla çalışıyor, biz onların önüne geçtik. Çin ve Fransa da Endonezya ile çalışıyor ama biz en azından konum olarak daha öne geçtik. Endonezya'da parça üretimine, komponent üretimine başlayacağız.