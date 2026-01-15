  • İSTANBUL
Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu
Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, dünya devlerinin bir araya gelip yapamadığı 6. nesil savaş uçağı projesiyle ilgili heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

Foto - Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), KAAN ile eşzamanlı olarak 6'ncı nesil savaş uçağı çalışmalarını da sürdürüyor.

Foto - Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Malezya'nın Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN'a 48 adet sipariş vermesinin Türkiye'ye olan güveni gösterdiğini ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, şu anda 6'ncı nesilin ön çalışmalarına başlamış durumda olduklarına işaret ederek, 6'ncı nesil projesinin, KAAN belli bir yere geldikten sonra yapılacak bir çalışma olmadığını söyledi.

Foto - Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Haber Aero'ya değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, KAAN ve 6'ncı nesilin paralelde devam eden çalışmalar olduğuna vurgulayarak, "Biz 6'ncı nesil özelliklerini mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kendi elimizdeki platformlarda geliştirip, KAAN'a uygulamayı planladık" dedi.

Foto - Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Demiroğlu "Biz sadece TUSAŞ'ın içerisinde TUSAŞ'ı büyütmüyoruz. Aynı zamanda sektörü de büyütmeye çalışıyoruz. Alt yüklenicilerimizin her biriyle şu anda ciddi çalışmalarımız var. Özellikle bizimle bire bir de çalışacak birinci seviye firmaları seçip onlarla stratejik işbirliğine girmeye çalışıyoruz. Maraş ve Ankara'daki uçağın gövdesini kanadını, kuyruğunu yapan, irili ufaklı firma ile yakında imza atacağız" diye konuştu.

Foto - Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Demiroğlu şunları söyledi: Endonezya ile KAAN anlaşması yapabilmek için Rusya, Çin, Fransa gibi ülkelerle yarıştık. Şu anda Rusya onlarla çalışıyor, biz onların önüne geçtik. Çin ve Fransa da Endonezya ile çalışıyor ama biz en azından konum olarak daha öne geçtik. Endonezya'da parça üretimine, komponent üretimine başlayacağız.

Foto - Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu

Kaynak: Star Gazetesi

Gerçeğin Sesi

Uzayda izi olmayanın, evrende sözü olmaz. Türkiye olarak Uzay ve Havacılık teknolojileri ile NÜKLEER ENERJİ alanındaki çalışmalarımızı bin kat arttırmak zorundayız.
