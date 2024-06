ALİ KOÇ: HER MEVKİİ İÇİN 5 FUTBOLCU BELİRLİYORUZ Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yapacağı transferlerle ilgil olarak, "Şu an verebileceğim isim yok. Neden yok? Çünkü isimler var. Biz her mevki için 5 futbolcu belirliyoruz. Ayın 10'undan itibaren seçildiğimiz takdirde bu isimlere tekliflere başlayacağız. " dedi. Ali Koç, "Biz bütün cephaneliği hocaya harcamadık. Bu kadronun üzerine 3-4 takviye yapacağız. İşin öteki tarafı da eldeki oyuncuları tutmak. Çok değerli oyuncularımızı değerli kulüpler istiyor. Astronomik bir teklif gelmediği sürece satmayı düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.