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Spor
18
Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

2023-06-12 01:50:59
Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de sezon başında imza atan Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi oldukça yüksekti. Portekizli çalıştırıcı, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." açıklaması yaptı. Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'de ise yerine gelecek adaylar belli oldu.

#1
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Fenerbahçe, 61'inci Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Gürsel Aksel Stadı'ndaki finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler kulüp tarihinde 7'nci kez kupaya uzandı.

#2
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Maça çok hızlı başlayan Fenerbahçe henüz 1'inci dakikada Batshuayi ile golü buldu: 1-0.

#3
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Belçikalı forvet 29'da farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı: 2-0. Kalan dakikalarda avantajını koruyan Fenerbahçe, kupada mutlu sona ulaştı.

#4
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Süper Lig şampiyonluğunu rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik ekip ve oyuncular stadı dolduran taraftarlarla birlikte büyük sevinç yaşadı.

#5
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Fenerbahçe en son Ziraat Türkiye Kupası'nı 2012-2013 sezonunda müzesine götürmüştü. Başakşehir ise kulüp tarihinde oynadığı 3'üncü Türkiye Kupası finalini de kazanamadı.

#6
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim." dedi.

#7
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Jesus, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Ziraat Türkiye Kupası finalini güzel bir şekilde bitirdiklerini ve kupayı kazandıklarını söyledi.

#8
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Fenerbahçe'nin kupayı uzun süredir kazanamadığını hatırlatan Jesus, şöyle konuştu:

#9
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

"Hem Fenerbahçe tarihinde hem benim kariyerimde önemli oldu bu kupayı kazanmak. Ligde de sondan bir önceki haftaya kadar savaşımızı sürdürdük."

#10
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

"Kupayı kazanmamız bizim için önemli. Buradan başkanımıza teşekkür etmek istiyorum, Türkiye'ye gelip çalışma fırsatını bana sunduğu için ve kendisi her zaman hem bana hem aileme çok sevgi dolu yaklaştığı için."

#11
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığının ardından yeni teknik direktör listesinde birçok aday bulunuyor.Sarı-lacivertli ekibin Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'ı getirmek istediği iddiaları güçlü bir şekilde belirtildi.

#12
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

Sabah'a göre; Fenerbahçe'nin Sergen Yalçın ile anlaştığı iddia edilirken görüşmelerin hızlanacağı da söylendi. Öte yandan Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde birçok farklı aday da yer alıyor.

#13
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

ABDULLAH AVCI

#14
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

AYKUT KOCAMAN

#15
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

VINCENZO MONTELLA

#16
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

ABEL FERREIRA

#17
Foto - Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...

İSMAİL KARTAL

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