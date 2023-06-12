2023-06-12 01:50:59 Jesus'tan Fenerbahçe vedası geldi: Şimdi yeni teknik adam bekleniyor! İşte adaylar...
Fenerbahçe'de sezon başında imza atan Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını resmen açıkladı. Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de taraftarların tepkisi oldukça yüksekti. Portekizli çalıştırıcı, "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim." açıklaması yaptı. Jorge Jesus'un ardından Fenerbahçe'de ise yerine gelecek adaylar belli oldu.