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Spor
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Jesus'dan müthiş başarı!

2024-04-06 13:36:23
Jesus'dan müthiş başarı!

Suudi Arabistan Pro Ligi’nde bu sezon galibiyetlerine devam eden eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, kendisine ait olan dünya rekorunu tazeledi.

#1
Foto - Jesus'dan müthiş başarı!

Jorge Jesus ve Al Hilal ekibi, dünya rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Jesus'dan müthiş başarı!

Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Al Khaalej ile Al Hilal kozlarını paylaştı.

#3
Foto - Jesus'dan müthiş başarı!

Mücadeleyi deplasman ekibi Al Hilal 4-1 kazandı. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Al Shehri, 42 ve 48. dakikada Malcom, 90+6'da penaltıdan Alhamddan kaydetti.

#4
Foto - Jesus'dan müthiş başarı!

Al Khaalej'in tek golü 9. dakikada Muhammed Sherif'ten geldi.

#5
Foto - Jesus'dan müthiş başarı!

Bu sonuçla birlikte lider Al Hilal, puanını 77 yaptı ve üst üste 32. galibiyetini elde ederek dünya rekorunu geliştirdi.

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