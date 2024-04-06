2024-04-06 13:36:23 Jesus'dan müthiş başarı!
Suudi Arabistan Pro Ligi’nde bu sezon galibiyetlerine devam eden eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, kendisine ait olan dünya rekorunu tazeledi.
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Suudi Arabistan Pro Ligi’nde bu sezon galibiyetlerine devam eden eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, kendisine ait olan dünya rekorunu tazeledi.
Jorge Jesus ve Al Hilal ekibi, dünya rekorunu geliştirmeye devam ediyor.
Suudi Arabistan Pro Lig 27. hafta maçında Al Khaalej ile Al Hilal kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi deplasman ekibi Al Hilal 4-1 kazandı. Al Hilal'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Al Shehri, 42 ve 48. dakikada Malcom, 90+6'da penaltıdan Alhamddan kaydetti.
Al Khaalej'in tek golü 9. dakikada Muhammed Sherif'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte lider Al Hilal, puanını 77 yaptı ve üst üste 32. galibiyetini elde ederek dünya rekorunu geliştirdi.
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