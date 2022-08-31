Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Fenerbahçe'de pas oyunu diye bir şey bahsedemeyiz. Konya, Başakşehir gibi takımlar oyuna sahip olmak isteyen takımlar. Maçları çok zevkli geçmiyor olabilir ama iki takım da gol yememiş. 50 bin kişinin önünde yürekten oynamak kolay. İlk kez İstanbul dışında çıktığınız maçta Peres dışında kendini sahaya veren yoktu sahada. Kimse de kendini kandırmasın 11'e 10 oynamak ile alakası yok şartlar eşitken de Konya daha iyiydi.