2022-08-31 07:32:08 Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum
Berisha'yı Stuttgart'a göndermeye hazırlanan, Samatta ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de dün Enner Valencia'nın kırmızı kart görerek oyundan atılması Jorge Jesus'un sabrını taşırdı. Konyaspor mağlubiyetinden sonra yıldız golcüyü arayıp 'Seni Samandıra'ya bekliyorum' diyen Portekizli teknik adam forvet krizini çözmeye hazırlanırken, Ali Koç'un da kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi. Fenerbahçe, Valencia forması giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferinde sona geldi.