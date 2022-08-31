  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
18
Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

2022-08-31 07:32:08
Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Berisha'yı Stuttgart'a göndermeye hazırlanan, Samatta ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de dün Enner Valencia'nın kırmızı kart görerek oyundan atılması Jorge Jesus'un sabrını taşırdı. Konyaspor mağlubiyetinden sonra yıldız golcüyü arayıp 'Seni Samandıra'ya bekliyorum' diyen Portekizli teknik adam forvet krizini çözmeye hazırlanırken, Ali Koç'un da kulübün tüm şartlarını seferber ettiği bildirildi. Fenerbahçe, Valencia forması giyen 26 yaşındaki golcü Maxi Gomez'in transferinde sona geldi.

#1
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

FENERBAHÇE MAXİ GOMEZ'İN İŞİNİ BİTİRDİ Fenerbahçe, santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivetliler bir süredir görüşme haline olduğu Maxi Gomez için kulübü ve kendisiyle anlaştı. Uruguaylı golcü çok yakında imzayı atacak.

#2
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

DÜN ENNER VALENCİA KIRMIZI GÖRDÜ JORGE JESUS'UN SABRI TAŞTI Maxi Gomez'in sarı lacivertlilere maliyeti belli oldu. Maxi Gomez'in transferi için Fenerbahçe, İspanyol ekibine 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve ek olarak sonraki satıştan yüzde 20'lik gelir Valencia'ya bırakılacak.

#3
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Fenerbahçe, oyuncu tarafıyla da yıllık 2,5 milyon euro maaş üzerinden 3+1 yıllık kontrat konusunda anlaştı. Sözleşmede ufak detayların görüşüldüğü öğrenildi.

#4
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

JORGE JESUS MAXİ GOMEZ'LE GÖRÜŞTÜ Öte yandan forvet transferi bekleyen Jorge Jesus'un Uruguaylı golcüyle görüşme gerçekleştirdiği ve bu görüşmenin ardından Maxi Gomez'in ikna olduğu belirtildi.

#5
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Maxi Gomez, Valencia'nın Edinson Cavani'yi transfer etmesinin ardından A.Madrid maçında 15 dakika forma giydi. 26 yaşındaki Uruguaylı golcü, maç sonrası Valencia'nın stadı Mestella'da ailesiyle birlikte veda fotoğrafları çektirdi.

#6
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

FENERBAHÇE DÜN KONYASPOR'A KAYBETTİ RIDVAN DİLMEN JORGE JESUS'U UYARDI Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Konyaspor'a kaybettiği maçı Rıdvan Dilmen değerlendirdi. İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları...

#7
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

İlk yarı itibarıyla bir kez kaleci yere yatmadı. Fenerbahçe'nin problemi birkaç tane kendi pozisyonunda yer almayan oyuncuların sahada olması.

#8
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Adil, iki kez Valencia'yı tahrik ediyor ancak bu onun rakibine vurmasını gerektirmez. Adil iki kere Valencia'yı ittikten sonra Valencia'nın ayağıyla müdahalesi var.

#9
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Valencia'nın kırmızı kartı doğru. Adil birkaç kez ittikten sonra Valencia ayağıyla bir hamlede bulunuyor. Rakip oyuncu seni tahrik etsin, vurmayacaksın yine de!

#10
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Hocayı yanıltan bazı oyuncular var. Birisi Emre Mor, baskı olmayan Karagümrük'te oynamak başka, Fenerbahçe'de oynamak başka.

#11
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Crespo benim çok beğendiğim bir oyuncu değildir ancak hocanın getirdiği Arao'dan eksik yaptığı tek bir şeyi söyleyebilir misiniz?

#12
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Fenerbahçe'de pas oyunu diye bir şey bahsedemeyiz. Konya, Başakşehir gibi takımlar oyuna sahip olmak isteyen takımlar. Maçları çok zevkli geçmiyor olabilir ama iki takım da gol yememiş. 50 bin kişinin önünde yürekten oynamak kolay. İlk kez İstanbul dışında çıktığınız maçta Peres dışında kendini sahaya veren yoktu sahada. Kimse de kendini kandırmasın 11'e 10 oynamak ile alakası yok şartlar eşitken de Konya daha iyiydi.

#13
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Jorge Jesus esnek bir teknik adam evet. Ancak bu kadro üçlü oynayacak bir yapıya sahip değil. Zaman zaman üçlü de oynayabilirsiniz ancak ana planınız dörtlü üzerine olmalı.

#14
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Hocanın demeçlerinden anladığımız ana hedef Süper Lig şampiyonluğu. Ancak ne önceki maçlardaki 6-0'lık ve 4-2'lik skorlar Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı ne de bugünkü mağlubiyet şampiyonluktan etti. Sabırlı olmak zorundasınız.

#15
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Evet bu ligde çok gol atmak çok önemli ancak bu kadar da fazla tehlike görmemelisiniz kalenizde. Ümraniye 3 attı 5 kaçırdı, Adana Demirspor birçok gol kaçırdı. Konyaspor birçok kez ofsayt yüzünden pozisyonları değerlendiremedi.

#16
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Üçlü savunma oynuyorsanız Lemos falan oynamaz, Arao orta sahada oynamaz, Lincoln sol kanat bekte oynamaz. Alioski var elinizde, Ferdi'yi koyabilirsiniz oraya.

#17
Foto - Jesus maçtan sonra telefona sarıldı! Seni Fenerbahçe’de görmek istiyorum

Şunu da söyleyeyim; Arda Güler bu kadar terk edilecek bir oyuncu değil. Bu kadar isteksiz bir takımda Arda gibi bir oyuncu nasıl oynamaz, gerçekten anlamıyorum.

Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...
Spor

Yusuf Yazıcı geri dönüyor mu? Karar verildi...

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'dan kötü haber gelmek üzere. Bu hafta oynadığı maçta harika bir gole imza atan milli o..
Che Guevara'nın oğlu hayatını kaybetti
Dünya

Che Guevara'nın oğlu hayatını kaybetti

Ernesto Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'nın (60) Venezuela'da hayatını kaybettiği bildirildi.
Mahmut Faruk Akşit milli turbofan motoru TF6000'i tanıttı
Teknoloji

Mahmut Faruk Akşit milli turbofan motoru TF6000'i tanıttı

TUSAŞ Motor Sanayii Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, Samsun'da bugün başlayan "TEKNOFEST Karadeniz"de Türkiye'nin milli turbofan motoru TF60..
Borsa Kralı canlı yayında kalp krizi geçirdi
Gündem

Borsa Kralı canlı yayında kalp krizi geçirdi

'Borsa Kralı' olarak da bilinen borsacı Nasrullah Ayan, katıldığı canlı yayında kalp krizi geçirdi.
İş birliği teklifi yağıyor! ABD'li firmalar rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

İş birliği teklifi yağıyor! ABD'li firmalar rotayı Türkiye'ye çevirdi

Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan çekilmeye başlayan ABD'li firmalar rotayı Türkiye'ye çevirdi. Rus pazarının terk edilmesiyle büyük kayı..
Selçuk Bayraktar'dan çamur atan İmamoğlu'nu utandıracak sözler
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan çamur atan İmamoğlu'nu utandıracak sözler

Katıldığı canlı yayında milli teknolojinin önemine dikkat çeken Türkiye'nin ilk yerli üretim SİHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, B..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23