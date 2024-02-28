Japon yetkili 'Artık zamanı geldi' diyerek Türkiye'ye yaptıkları olağanüstü teklifi dünyaya duyurdu

İki ülke arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması görüşmelerine değinen Katsumata, şu ifadeleri kullandı: "Ortaya çıkan bu işbirliklerini desteklemek amacıyla hükümetlerimiz şu anda Ekonomik Ortaklık Anlaşması görüşmelerini sürdürüyor. Bu ticaretimizi, yatırımımızı, iş kurallarımızı ve adil rekabeti kapsamlı şekilde içeriyor. Gelecekte işbirliğimizi, ekonomiyi ve yatırımları artıracak en önemli itici gücün bu olabileceğini düşünüyorum." Söz konusu Ekonomik Ortaklık Anlaşması için çok çalıştıklarını belirten Katsumata, "Bu, üçüncü ülkelerdeki yeni ikili ticaret ve yatırım ilişkimiz için çok güçlü bir motor olabilir." dedi. Katsumata, Japon firmalarının "Türkiye'deki kaliteli insan kaynağını kullanarak burada iyi ürünler yapmak ve Türkiye'den AB gibi diğer ülkelere ihracat yapma konusunda" oldukça istekli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bunun, ülkelerimiz arasında 'kazan-kazan' ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu, şu anda yaptığımız önemli şeylerden biri. Sadece ikili ekonomik ilişkilerde kalmak değil, artık üçüncü ülkelerle daha geniş kapsamlı işbirliği yapmamızın zamanının geldiğini düşünüyorum."