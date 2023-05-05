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Yaşam
13
Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

2023-05-05 22:13:57
Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Japonya'da "baharın müjdecisi" kabul edilen ve Türkiye'de kiraz çiçeği olarak bilinen sakura çiçeklerinden reçel hazırlanıyor.

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Japon kültüründe önemli bir yer tutan sakura çiçekleri, usta şeflerin ellerinde reçel, şerbet, hengel ve bitki çayına dönüştürülüyor.

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümde butik otel konseptinde hizmet sunan otelin yerleşkesine iki yıl önce 156 sakura (kiraz çiçeği) ağacı dikildi.

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Sakura ağaçlarının baharın heyecanını yansıtan pembe çiçekleri, bölgede hem turistlerin gezi yollarını renklendiriyor hem de işçiler tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor ve otelin mutfağında farklı ürünlere dönüştürülüyor.

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Otelin restoranlarından sorumlu müdürü Hüseyin Bölük, AA muhabirine, Japonların dostluk ve barış ağacı olarak dünyaya tanıttığı sakura ağacı çiçeklerinin usta şefler tarafından değerlendirildiğini söyledi.

#5
Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Kapadokya turizmine gastronomi anlamında katkı sunma hedefiyle çalışma yürüttüklerini belirten Bölük, şöyle devam etti:

#6
Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

"Sürdürülebilir turizm yapmaya çalışıyoruz. Çok araştırdım, Japonya'da sakura çiçeğinden bir şey yapmıyorlar. Muhteviyatında E vitamini olduğu için şerbet, çay, hengel ve reçeller yapıyoruz. Çiçeğinden elde ettiğimiz suyla hamuru renklendirerek erişte yapıyoruz. Hasat dönemi köylülerle çalışıyoruz. Bir ekip topluyor, başka bir ekip pişirme işlerini yapıyor ve servis ediyoruz. Sakura çiçeğinden yaptığımız reçel, gül reçeline benziyor. Esmer şeker ve limonla ovalayıp bir gece bekletip reçel yapıyoruz. Pek çok ülkeden misafirlerimiz var. Genel olarak Japonya ile özdeşlemiş bir bitki olduğu için Kapadokya'da karşılaşınca şaşkınlıklarını ifade ediyorlar."

#7
Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Tesiste görevli ziraat mühendisi Sami Kurtköylü de sakura ağaçlarına özel bakım teknikleri uyguladıklarını dile getirerek, "Bakımı oldukça zor bir bitki ama üstesinden gelip misafirlerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Kış mevsimine girerken ek besinler veriyoruz." dedi.

#8
Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanı Özay Onur da doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla yapılan farklı çalışmalar olduğunu, sakura ağaçlarının bu kapsamda bölge doğasına ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

#9
Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turizmin, doğanın bahşettiklerinin yanı sıra atılan yenilikçi adımlarla güçlendiğini vurgulayan Onur, "Geçmişte patates tarlası olarak kullanılan bu alanda sakura yaşatılıyor. Bilindiği üzere Japonya'ya has bir bitki. Böyle bir çiçeği Kapadokya'da görmeleri konuklara mutluluk katıyor. Ağaçların altında gezinti yapabiliyorlar, yapılmış ürünleri tadabiliyorlar." diye konuştu.

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

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Foto - Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

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