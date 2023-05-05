Japonların ünlü çiçeği Türkiye’de reçel oldu

"Sürdürülebilir turizm yapmaya çalışıyoruz. Çok araştırdım, Japonya'da sakura çiçeğinden bir şey yapmıyorlar. Muhteviyatında E vitamini olduğu için şerbet, çay, hengel ve reçeller yapıyoruz. Çiçeğinden elde ettiğimiz suyla hamuru renklendirerek erişte yapıyoruz. Hasat dönemi köylülerle çalışıyoruz. Bir ekip topluyor, başka bir ekip pişirme işlerini yapıyor ve servis ediyoruz. Sakura çiçeğinden yaptığımız reçel, gül reçeline benziyor. Esmer şeker ve limonla ovalayıp bir gece bekletip reçel yapıyoruz. Pek çok ülkeden misafirlerimiz var. Genel olarak Japonya ile özdeşlemiş bir bitki olduğu için Kapadokya'da karşılaşınca şaşkınlıklarını ifade ediyorlar."