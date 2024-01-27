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Teknoloji-Bilişim
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Japonların karizması Ay'da çizildi

2024-01-27 01:51:45
Japonların karizması Ay'da çizildi

Geçtiğimiz günlerde Ay yüzeyine indirilen Japon uzay aracı SLIM iniş sonrası yan yattı.

#1
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

Japonya Ay yüzeyine yumuşak iniş yapmayı başardı. Ancak Japon Uzay Aracı SLIM inişin hemen ardından ters döndü.

#2
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

Japonya, geçtiğimiz cuma günü ülkesinin tarihinde ilk kez aya yumuşak iniş gerçekleştirdi. Böylece uzayda bir dönüm noktasına ulaştı. Ayrıca aynı anda bu başarıyı gerçekleştiren beşinci ülke olarak tarihe geçti. Ancak bir sorun var. Uzay aracı görevini planlandığı gibi devam edemeyecek. İşte detaylar…

#3
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

Japon uzay aracı SLIM Ay’da ters duruyor! Japonya geçen hafta Ay’a yumuşak iniş yaparak bu başarıyı paylaşan 5. ülke olarak tarihe geçti.

#4
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. İnişten kısa bir süre sonra Japonya’nın uzay ajansı JAXA, Ay’ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracının (SLIM) güneş pilleriyle sorun yaşadığını açıkladı.

#5
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

Bu yüzden görevin planlandığı gibi ilerleyemeyeceğini doğruladı. Ekip şimdi, bir sonraki hamlesini düşünüyor. Bunun için de uzay aracının kalan azıcık pil ömrünü korumak için iniş aracını kapattı. Perşembe günü paylaşılan başka bir gelişmede Japon Uzay Ajansı JAXA, uzay aracının ay yüzeyinde baş aşağı durduğunu aktardı. Araştırmacılar bu sorunun son iniş sırasında SLIM’in ana motorlarından birinin arızalanmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ne yazık ki bu durum, dengesiz bir inişin neden olduğu talihsiz bir sonuç olarak tarihe geçti.

#6
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

SLIM, ay yüzeyine Ay Gezi Aracı 2 (LEV-2) adı verilen bir robot konuşlandırdı. Bu otonom robot, ay yüzeyinde keşif yapmayı planlıyor. JAXA, bu otonom robotun çektiği devrilen uzay aracının görüntüsünü paylaştı.

#7
Foto - Japonların karizması Ay'da çizildi

Görev ekibi bu durumu tamamen olumsuz olarak nitelendirmedi. Japonya’nın uzay ajansı JAXA, SLIM’in güneş pillerinin batıya baktığının bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Bu oldukça önemli bir gelişme. Çünkü önümüzdeki günlerde güneş bu yönde battığında enerji üretimi devam edecek. Dolayısıyla iniş aracının kurtarılması olasılığının yüksek olduğunu da belirtti.

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