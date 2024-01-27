Japonların karizması Ay'da çizildi

Bu yüzden görevin planlandığı gibi ilerleyemeyeceğini doğruladı. Ekip şimdi, bir sonraki hamlesini düşünüyor. Bunun için de uzay aracının kalan azıcık pil ömrünü korumak için iniş aracını kapattı. Perşembe günü paylaşılan başka bir gelişmede Japon Uzay Ajansı JAXA, uzay aracının ay yüzeyinde baş aşağı durduğunu aktardı. Araştırmacılar bu sorunun son iniş sırasında SLIM’in ana motorlarından birinin arızalanmasından kaynaklandığını düşünüyor. Ne yazık ki bu durum, dengesiz bir inişin neden olduğu talihsiz bir sonuç olarak tarihe geçti.