Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler

Japon otomotiv devi Honda, Türkiye ile ilgili kritik bir karara imza attı. Ünlü firma ay sonu itibariyle İzmir'de üretime başlıyor.

Foto - Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler

Honda Motor Company çatısı altında hayata geçirilen proje kapsamında, İzmir Aliağa’da kurulan fabrikanın hazırlıklarında sona gelindi. Türkiye’nin büyüyen motosiklet pazarındaki konumunu güçlendirmek isteyen şirket, ay sonu itibarıyla resmen üretime başlamayı hedefliyor.

Foto - Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler

Yeni fabrikanın açılış modeli, Türkiye’de satış rekorları kıran ve şehir içi ulaşımın gözdesi olan PCX125 scooter modeli olacak. İlk etapta tek bir modele odaklanacak olan üretim hattının, ilerleyen dönemde pazar ihtiyaçlarına göre farklı scooter ve maxi-scooter modellerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

Foto - Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler

Öte yandan fabrikanın başlangıç kapasitesinin yıllık 100 bin adet olması öngörülüyor. Ancak Honda’nın Türkiye pazarına ve bölgesel ihracat potansiyeline olan güveni, orta vadeli hedeflerde çıtayı çok daha yukarıya taşıyor. Şirket, üretim hattındaki optimizasyon çalışmalarının ardından bu hacmi yıllık 200 bin adede çıkarmayı ve bölgeyi önemli bir üretim üssü haline getirmeyi planlıyor.

Foto - Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler

Yatırımın toplumsal boyutu ise istihdam rakamlarıyla somutlaşıyor. Üretimin ilk aşamasında fabrikada doğrudan 300’den fazla kişi için iş imkanı yaratılırken, bu rakamın buzdağının yalnızca görünen kısmı olduğu belirtiliyor.

Foto - Japonlardan flaş  Türkiye kararı! O ilimize kuruyorlar, durmadan üretecekler

Fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte; parça tedariği sağlayan yan sanayi kolları, dağıtım ağları ve lojistik operasyonları sayesinde oluşacak ek istihdamın, bölge ekonomisindeki işsizlik rakamlarına pozitif yönlü çok daha güçlü bir etki yapması bekleniyor.

