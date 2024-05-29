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Teknoloji-Bilişim
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Japonlar sınırları zorluyor! Dünyada ilk kez ahşaptan böyle bir şey yapıldı

2024-05-29 14:23:15
Japonlar sınırları zorluyor! Dünyada ilk kez ahşaptan böyle bir şey yapıldı

Japonya’da geliştirilen dünyanın ilk ahşap uydusunun üretim sürecinin tamamlandığı açıklandı. Çevre dostu uydu “LignoSat”, eylül ayında yörüngeye gönderilecek. Dünyanın ilk ahşap uydusunu üretme projesinde sona gelindi. Japonya merkezli Sumitomo Forestry (SFC) firması ve Kyoto Üniversitesi ortaklığında geliştirilen çevre dostu “LignoSat” uydusunun, üretim sürecinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan ortak açıklamada, düşük maliyetli ve çevre dostu uzay teknolojileri geliştirme amacıyla başlatılan projenin yaklaşık 4 yılda tamamlandığı kaydedildi.

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Foto - Japonlar sınırları zorluyor! Dünyada ilk kez ahşaptan böyle bir şey yapıldı

Vida ve yapışkan yok Bir kilogram ağırlığındaki “LignoSat” uydusunun, vida ve yapışkan kullanılmadan geleneksel ahşap işleme tekniklerinden yararlanılarak üretildiği aktarıldı. Manolya ağacından yapılan ve alüminyum bir çerçeveye sahip olan uydunun üzerine güneş panelleri monte edildiği, gerekli dayanıklılık testlerinin de yapıldığı vurgulandı.

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Foto - Japonlar sınırları zorluyor! Dünyada ilk kez ahşaptan böyle bir şey yapıldı

Yörüngeye gönderilecek “LignoSat” uydusunun, önümüzdeki hafta Japonya Uzay Araştırma Ajansı’na (JAXA) teslim edileceği ve eylül ayında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye gönderileceği belirtildi. Adını “ağaçtan yapılma” ve “uydu” kelimelerinden alıyor Adını İngilizce'de “ağaçtan yapılma” anlamına gelen “lignified” ve “uydu” anlamı taşıyan “satellite” kelimelerinden alan “LignoSat” uydusundan elde edilecek verilerin, ahşabın uzayda kullanım potansiyelinin keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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