2024-05-29 14:23:15 Japonlar sınırları zorluyor! Dünyada ilk kez ahşaptan böyle bir şey yapıldı
Japonya’da geliştirilen dünyanın ilk ahşap uydusunun üretim sürecinin tamamlandığı açıklandı. Çevre dostu uydu “LignoSat”, eylül ayında yörüngeye gönderilecek. Dünyanın ilk ahşap uydusunu üretme projesinde sona gelindi. Japonya merkezli Sumitomo Forestry (SFC) firması ve Kyoto Üniversitesi ortaklığında geliştirilen çevre dostu “LignoSat” uydusunun, üretim sürecinin tamamlandığı bildirildi. Yapılan ortak açıklamada, düşük maliyetli ve çevre dostu uzay teknolojileri geliştirme amacıyla başlatılan projenin yaklaşık 4 yılda tamamlandığı kaydedildi.