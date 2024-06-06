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Teknoloji-Bilişim
13
Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

2024-06-06 08:43:32
Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Japon şirketi, uzaya asansörle çıkılması için tasarlanan projenin 2050 yılına kadar tamamlanmasını planlıyor.

#1
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Dünyanın en yüksek kulesi Tokyo Skytree'yi inşa etmesiyle tanınan Obayashi Corporation, uzayın 96 bin kilometresine ulaşacak bir uzay asansörü inşa edeceklerini söyledi.

#2
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

100 milyar ABD doları değerindeki projenin inşaatına 2025 yılına kadar başlanacak ve 2050 gibi erken bir tarihte faaliyete geçebilecek.

#3
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

TRT Haber'in Bussines Insider'dan aktardığı habere göre, manyetik doğrusal motorlarla çalışan robot arabalar, roket maliyetinin çok altında bir maliyetle insanları ve kargoları yeni inşa edilen bir uzay istasyonuna taşıyacak. Oraya varmak yedi gün sürecek.

#4
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

UZAY ASANSÖRÜ FİKRİ İMKANSIZ DEĞİL Bilim adamları, Mars'a ulaşmamızın altı ila sekiz ay sürmesi yerine, bir uzay asansörünün bizi oraya üç ila dört ayda, hatta 40 gün kadar kısa bir sürede ulaştırabileceğini tahmin ediyor .

#5
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Uzay asansörleri kavramı yeni değil, ancak böyle bir yapının mühendisliğini yapmak hiç de kolay olmayacak ve teknolojinin yanı sıra diğer birçok sorun da önümüzde duruyor. 2012 yılında yapılan büyük bir uluslararası araştırma, uzay asansörünün uygulanabilir olduğu ancak en iyi şekilde uluslararası iş birliği ile başarılabileceği sonucuna vardı.

#6
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Projenin 2025 öncesinde nasıl ilerlediğini görmek için raporu yazan ve şirketin gelecekteki teknoloji oluşturma departmanının bir parçası olan Yoji Ishikawa, Business Insider'a şirketin muhtemelen gelecek yıl inşaata başlamayacağını söylese de şu anda "araştırma ve geliştirme, ortaklık kurma ve tanıtımla meşgul" dedi.

#7
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

UZAYA DAHA UCUZ BİR ROTA İnsanları ve nesneleri roketlerle uzaya fırlatmak son derece pahalıdır. Örneğin NASA, dört Artemis Ay misyonunun fırlatma başına 4,1 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

#8
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Bunun nedeni roket denklemi denilen bir şey. Uzaya gitmek çok fazla yakıt gerektirir ancak yakıt ağırdır, bu da ihtiyacınız olan yakıt miktarını artırır. Uzay asansörü, roket veya yakıt ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

#9
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Bazı tasarımlara göre uzay asansörleri, yükleri tırmanıcı adı verilen elektromanyetik araçlarla yörüngeye taşıyacak. Uzay mekiği kullanmak, kargoyu uzaya taşımak için kilogram başına yaklaşık 22 bin dolar tutuyor. Uzay asansörü için tahmin yaklaşık 200 dolar.

#10
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

DÜNYADA UZAY ASANSÖRÜ YAPMAYA YETECEK KADAR ÇELİK YOK Şu anda bir uzay asansörü inşa etmenin önündeki en büyük engellerden biri, ipin veya borunun neyden yapılacağı. Eğer çelik gibi tipik malzemelerden yapılmışsa, maruz kalacağı muazzam gerilime dayanabilmesi için borunun çok kalın olması gerekir.

#11
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Johnson, çeliğe kıyasla çok daha hafif ve gerilim altında kırılma olasılığının daha düşük olduğunu, dolayısıyla uzay asansörünün çok daha küçük olabileceğini söyledi.

#12
Foto - Japon şirketten uzaya asansörle çıkma projesi!

Ishikawa, bunun yerine araştırmacıların tamamen yeni bir materyal geliştirmeleri gerekebileceğini söyledi.

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