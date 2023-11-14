Japon öğrenciler Türk mimarisini inceledi

Program çerçevesinde Japon öğrencilerin geleneksel Türk mimarisini yakından görme ve inceleme fırsatı bulduklarını ifade eden Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar, şunları söyledi: “İki haftalık sürede gerekli incelemeler, atölye çalışmaları workshop ve eskiz çalışmaları yaptılar. Tarihi öneme sahip binaları gezerek, oralarda atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Böylece hem ülkemizi yakından tanıdılar hem de mimari anlamda farklı açılımlar kazandılar. Ayrıca iki ülkenin öğrencileri ileride değişik iş birliklerinde de bulunabilir, tasarımlar geliştirebilirler.” Tasarım eğitiminin kültürden bağımsız düşünülemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Dündar, “Kültüründen, bağlamından kopuk bir tasarım eğitiminin çok verimli olmadığı inancındayım. Tasarım eğitimi sadece belirli kavramsal konuların kampüs alanı içerisinde verildiği bir eğitim değildir. Yeni tasarımların ortaya çıkma potansiyeli farklı bağlamlardan gelen tasarımcılarla bir araya gelinerek, farklı kültürel etkileşimler neticesinde yükselir” diye konuştu.