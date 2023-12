“Japon Edebiyatının Zevki” ilk kez Türkçede

Donald Keene: 1922, Amerika doğumlu Donald Keene; akademisyen, tarihçi, yazar ve Japon edebiyatı çevirmeni. 50 yılı aşkın bir süre boyunca Columbia Üniversitesi Japon Edebiyatı Bölümü’nde ders verdi. İngilizce ve Japoncada yazdığı 60’a yakın eserle Japon Kültürü çalışmalarının en önde gelen ismi olan Keene, 2011 yılında emekli olduktan sonra Japonya’ya taşınıp Japon vatandaşlığına geçti. 2019 yılında Tokyo’da hayata veda etti. Başlıca eserleri; Modern Japanese Literature: An Anthology, 1956, Travelers of a Hundred Ages: The Japanese As Revealed Through 1,000 Years of Diaries, 1989, Seeds in the Heart: Japanese Literature from Earliest Times to the Late Sixteenth Century, 1993.