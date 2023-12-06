“Japon Edebiyatının Zevki” ilk kez Türkçede

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) edebiyat kitaplığı genişliyor. Amerikalı tarihçi ve Japon bilimci Donald Keene’in yazdığı “Japon Edebiyatının Zevki” yayımlandı. Naoki Yamamoto ve Sevde Öztürk’ün çevirisini üstlendiği eser, yazarın 1986 ve 1987 yıllarında gerçekleştirdiği Japon edebiyatı ve tiyatrosu konulu beş konferans serisinin derlenmesi neticesinde ortaya çıktı. Kitapta, on yedinci yüzyıl sanatçısı Tawaraya Sotatsu ve ressam Chojiro ile on sekizinci yüzyıl ressamı Minamoto no Nobuyoshi’nin illüstrasyonlarına da yer veriliyor. Japon kültürünün zengin dokusunu keşfetmek isteyen okurlar için Türkçede ilk kez yayımlanan kitapta yazar Keene, Japon kültürünün derinliklerine inerek edebiyat, tiyatro ve daha birçok alandaki incelikleri ustaca işliyor. Keene'in benzersiz bakış açısı, okurlara Japon kültürüne doğru heyecan verici bir yolculuk vadederken, Japon kültürünün eşsiz öğelerini keşfetmelerine olanak tanıyor. Japon estetik idealinin dört ana özellik; ima, düzensizlik, basitlik ve bozulabilirlik üzerinden okunduğu kitap, “Japon Estetiği”, “Japon Şiirleri”, “Japon Şiirinin Kullanım Alanları”, “Japon Kurgusu” ve “Japon Tiyatrosu” başlıklı beş bölümden oluşuyor. “Japon Edebiyatının Zevki”, kültürler arası bir köprü kurarak Japon edebiyatının gizemli dünyasını anlamak isteyenler için bir başvuru niteliği taşıyor. VakıfBank Kültür Yayınları aracılığıyla raflarda yerini alan eser, okurları Japon kültürünün büyülü atmosferine davet ediyor.