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Gıda
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Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

2024-04-24 14:02:51
Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Uzun ömürlü Japonlar işte bunlarla besleniyor... Dünyanın geri kalanına göre çok daha uzun ve sağlıklı yaşayan Japonların sırrı beslenme alışkanlıklarında gizli. Japonların damak tadı size uymasa da diyetinizde bu besinlere daha fazla yer vermek sağlıklı ve uzun bir ömrü de beraberinde getirebilir. Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamları dünya çapında bilinen bir fenomen. Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı gözleri bu adaya ve beslenme şekillerine çeviriyor.

#1
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Sağlıklı ve uzun bir yaşam için mutfakları ülkemizden çok farklı olsa da Japonların yiyip içtiği gıdaların içeriğine bakılarak benzeri gıdaları tercih etmek de bir seçenek olabilir.

#2
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun yaşamın sırrını merak edenler için Japonların sık tükettiği 5 yiyeceği sıraladı...

#3
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

GIDAYI İLAÇ OLARAK DÜŞÜNÜYORLAR Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, CNBC için kaleme aldığı yazıda "Küçük yaşlardan itibaren gıdayı ilaç olarak düşünmemin öğretildiği Japonya’da büyüdüm. Büyükannem 92 yaşında ve uzun ömrünü doğru yiyecekleri yemeye borçlu" diyor.

#4
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Miyashita'nın yazısında Japonya'da 100 yaş ve üstü 90 bin 526 kişi olduğundan söz edilerek Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın 2022 raporuna göre bu rakamın 20 yıl önceye göre 5 kattan daha yüksek olduğuna vurgu yapılıyor.

#5
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Küçük bir Japon adası olan Okinawa, dünyadaki en yüksek 100 yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip bölge olarak geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti.

#6
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Miyashita, geleneksel Japon diyetini uygulayan bir beslenme uzmanı olarak ailesiyle beraber sık tükettiği 5 yiyeceği ve özelliklerini şöyle anlattı:

#7
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

TATLI PATATES Normal patatesle çok da ilgisi olmayan bir tür olan tatlı patates sebzesi ülkemizde yeni yeni tanınıyor.

#8
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Ama tüm faydalarıyla beraber çocukların da sevdiği bir tada sahip olduğu için annelerin yeni gözdesi oldu.

#9
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Miyashita "Okinawa'nın mor renkli tatlı patatesleri (Japonların deyişiyle imo) Japonya'da atıştırmalık ve tatlı olarak tüketiliyor.

#10
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

Antioksidan açısından zengin olan kırmızı-mor renkli sebzelerin yaşlanma karşıtı özelliği var. Araştırmalar gösteriyor ki bu sebzeler kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor." diyor.

#11
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

BALIK Japonların geleneksel diyetini uygulayan Miyashita, "Günlük öğünlerime her zaman biraz protein, özellikle de somon ve ton balığı gibi yağlı balıklar eklerim. Balıktaki omega-3 yağları kan basıncını düşürmeye, trigliseritleri düşürmeye ve iltihabı hafifletmeye yardımcı olur." diyor.

#12
Foto - Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

DAIKON TURPLARI Japon mutfağında turp ve benzeri kök sebzeler önemli bir yer tutar. Japon filmlerinde, dizilerinde ve çizgi filmlerinde evine gelen bir Japon'un yemek yapmak için hemen turp ve sebze doğramaya başladığını görürsünüz. İşte daikon turbu da onlardan biri. Daikon turpları soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasıyla biliniyor. Virüs ve mikroplara karşı doğal bir kalkan olarak tüketilen daikon turbunun bir adetinde günlük C vitamini ihtiyacının 4′ü mevcut bulunuyor. Havuç, şalgam, pancar ve yaban havucu da sağlıklı kök sebzeler arasında.

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