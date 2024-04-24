Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde

DAIKON TURPLARI Japon mutfağında turp ve benzeri kök sebzeler önemli bir yer tutar. Japon filmlerinde, dizilerinde ve çizgi filmlerinde evine gelen bir Japon'un yemek yapmak için hemen turp ve sebze doğramaya başladığını görürsünüz. İşte daikon turbu da onlardan biri. Daikon turpları soğuk algınlığını önlemeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olmasıyla biliniyor. Virüs ve mikroplara karşı doğal bir kalkan olarak tüketilen daikon turbunun bir adetinde günlük C vitamini ihtiyacının 4′ü mevcut bulunuyor. Havuç, şalgam, pancar ve yaban havucu da sağlıklı kök sebzeler arasında.