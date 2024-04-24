2024-04-24 14:02:51 Japon diyetisyen açıkladı! Japonların 100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde
Uzun ömürlü Japonlar işte bunlarla besleniyor... Dünyanın geri kalanına göre çok daha uzun ve sağlıklı yaşayan Japonların sırrı beslenme alışkanlıklarında gizli. Japonların damak tadı size uymasa da diyetinizde bu besinlere daha fazla yer vermek sağlıklı ve uzun bir ömrü de beraberinde getirebilir. Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamları dünya çapında bilinen bir fenomen. Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı gözleri bu adaya ve beslenme şekillerine çeviriyor.