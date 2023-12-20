Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

Kawasaki'ye göre, hidrojenin daha geniş çapta kullanılabilir hale gelmesi için altyapıda değişiklikler yapılması gerekiyor. Ancak HySE gibi sektörel iş birlikleri, bu tür zorlukların üstesinden gelmek ve hidrojen teknolojisini daha yaygın hale getirmek için çabalıyor. Prototipin teknik özellikleri henüz belirsizliğini koruyor, ancak Kawasaki'nin alternatif enerji çözümlerine yönelik bu adım, şirketin kararlılığını gösteriyor. Kawasaki, elektrikli modellerine alternatif olarak, Ninja 7 HEV ve Z 7 HEV gibi hibrit seçeneklere odaklanarak geniş bir ürün yelpazesi sunma hedefinde.