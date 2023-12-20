2023-12-20 14:57:36 Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay
Motosiklet alırken benzin parasını düşünmeyeceksiniz! Motosiklette çığır açan teknoloji! Bu motosikleti alan benzine para vermeyecek! Japon devi Kawasaki hidrojen yakıtlı ilk motosikleti tanıttı... Japonya merkezli motor devi Kawasaki, motor dünyasında çığır açacak bir adım atarak hidrojen yakıtlı ilk motosiklet konseptini tanıttı. Kawasaki Motors Company CEO’su Hiroshi Ito'nun açıklamalarına göre, bu yeni prototip, Ninja H2 SX süperşarjlı motosiklet platformuna dayanıyor ve Dakar Rallisi'nde yarışan HySE-X1 hidrojen aracına benzer bir tasarıma sahip.