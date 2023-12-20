  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni karar resmen duyuruldu! Toplu ulaşımı ücretsiz kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat

Türkler Almanya'dan sonra rotayı oraya çevirdi! Çalışmak için akın akın gidiyorlar! Aylık kazançları dudak uçuklatıyor

Kargalar bırakıyor, insanlar topluyor! Bu işi yapanlar resmen köşeyi dönüyor! Ondan kazandıkları parayı sayarken bile yoruluyorlar

Zam bekleyen emeklilere kara haber! Eyvah ki ne eyvah! İşte bu çok kötü oldu

Uzmanlar üstüne basa basa uyardı! Yemeklere zeytinyağı koyarken bunu sakın ama sakın yapmayın

Müge Anlı'ya o isimden gelen hediyeyi görenler gözlerine inanamadı! Böylesi televizyon ekranlarında ilk kez yaşandı

Hamsileri kılçıksız yediyseniz bin pişman olacaksınız! Uzmanlar "Sakın atmayın" dedi! O faydasını bilseniz, çiğnemeden lapur lupur yutarsınız

Altını olanların boğazı düğüm düğüm olacak! İslam Memiş paaaattt diye düşeceği tarihi verdi! Resmen dibi boylayacak

Türkiye’yi sallayan haber az önce geldi! AK Parti’nin İstanbul adayı…
Otomotiv
3
Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

2023-12-20 14:57:36
Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

Motosiklet alırken benzin parasını düşünmeyeceksiniz! Motosiklette çığır açan teknoloji! Bu motosikleti alan benzine para vermeyecek! Japon devi Kawasaki hidrojen yakıtlı ilk motosikleti tanıttı... Japonya merkezli motor devi Kawasaki, motor dünyasında çığır açacak bir adım atarak hidrojen yakıtlı ilk motosiklet konseptini tanıttı. Kawasaki Motors Company CEO’su Hiroshi Ito'nun açıklamalarına göre, bu yeni prototip, Ninja H2 SX süperşarjlı motosiklet platformuna dayanıyor ve Dakar Rallisi'nde yarışan HySE-X1 hidrojen aracına benzer bir tasarıma sahip.

#1
Foto - Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

Hidrojen destekli motor anlamına gelen HySE, Kawasaki'nin yanı sıra Honda, Suzuki, Toyota ve Yamaha gibi büyük markalar tarafından yürütülen bir program. Bu program, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin geliştirilmesine odaklanıyor. Kawasaki, bu programın bir sonucu olarak yeni hidrojen yakıtlı motosiklet prototipini geliştirdi. Japonya'da gerçekleştirilen sunumda, prototip motosikletin görüntülerine yer verildi ve sürüş testlerinin yakın bir zamanda başlayacağı açıklandı. Başarılı olması durumunda, hidrojen teknolojisinin motosiklet endüstrisinde uygulanabilirliği konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

#2
Foto - Japon devi Kawasaki öyle bir motosiklet yaptı ki, duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Böylesi dünyada ilk! Vay vay vay

Kawasaki'ye göre, hidrojenin daha geniş çapta kullanılabilir hale gelmesi için altyapıda değişiklikler yapılması gerekiyor. Ancak HySE gibi sektörel iş birlikleri, bu tür zorlukların üstesinden gelmek ve hidrojen teknolojisini daha yaygın hale getirmek için çabalıyor. Prototipin teknik özellikleri henüz belirsizliğini koruyor, ancak Kawasaki'nin alternatif enerji çözümlerine yönelik bu adım, şirketin kararlılığını gösteriyor. Kawasaki, elektrikli modellerine alternatif olarak, Ninja 7 HEV ve Z 7 HEV gibi hibrit seçeneklere odaklanarak geniş bir ürün yelpazesi sunma hedefinde.

Erdoğan
Gündem

Erdoğan "Bedelini ağır öderler" demişti... MOSSAD ne mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MOSSAD'ın, Hamas üyelerine suikast hazırlığı yaptığı iddiaları için “Bedelini ağır öderler” demişti. Çekya basını İsr..
Trump'a şok! Ön seçimlere katılmaktan men edildi
Dünya

Trump'a şok! Ön seçimlere katılmaktan men edildi

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak Kongre baskınında "başkaldırı ve isyan" suçunu işlediği gerekçesiyle bu..
Fatih Altaylı çatlasa da yeni Türkiye bu! Önce şükür secdesi sonra Erdoğan’a teşekkür
Gündem

Fatih Altaylı çatlasa da yeni Türkiye bu! Önce şükür secdesi sonra Erdoğan’a teşekkür

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılan ardından Türkiye'ye 6'ncı tahliyede Ankara'ya getirilen kafile içerisinde yer alan ve havalimanında şü..
Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek
Aktüel

Selden etkilenen Somali’ye Türkiye’den destek

Somali’de yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen nehir taşkınları, ülkede büyük sellere sebep oldu. 2,5 milyon kişinin sellerden etkilendiği..
Bakan Tekin’in İslami STK’lara saldıran zillete verdiği cevap, seküler yobazları kudurttu
Gündem

Bakan Tekin’in İslami STK’lara saldıran zillete verdiği cevap, seküler yobazları kudurttu

MEB’in protokol yaptığı İslami STK’ların, çocukların dağa çıkışını önlediği bakan Yusuf Tekin tarafından açıklanmasının ardından; başını ADD..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şok uyarı: 31 Aralık 21.30'da bunu yapın! Yapmazsanız öyle şeyler olacak ki...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23