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Jandarma, yasaklı ırk köpeği barınağa götürdü

2022-01-12 17:48:59
Jandarma, yasaklı ırk köpeği barınağa götürdü

Kayseri'de yasaklı ırk köpek, jandarma ekipleri tarafından hayvan barınağına teslim edildi.

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Foto - İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne, Tomarza ilçesi Işıklar Mahallesi'nde yasaklı ve tehlikeli köpeğin bulunduğu ihbarı geldi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne, Tomarza ilçesi Işıklar Mahallesi'nde yasaklı ve tehlikeli köpeğin bulunduğu ihbarı geldi.

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Foto - Olay yerine giden ekipler, Dogo Argentino ırkı köpeği yakalayarak, Talas Belediye Başkanlığı Hayvan Bakım Evi'ne teslim etti.

Olay yerine giden ekipler, Dogo Argentino ırkı köpeği yakalayarak, Talas Belediye Başkanlığı Hayvan Bakım Evi'ne teslim etti.

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