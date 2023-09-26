2023-09-26 18:49:18 Jandarma, PKK'lının tepesine bindi
Kilis’te terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs için jandarma harekete geçti.
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Kilis’te terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıs için jandarma harekete geçti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon başlattı.
Terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlenen operasyonda söz konusu şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmalarda, Zeytindalı Harekatı öncesi Suriye'nin Afrin bölgesinde YPG Silahlı Terör Örgütünün içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen yabancı uyruklu R.M. isimli şahıs, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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