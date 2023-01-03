Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

Bu çerçevede ekipler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirli bölgelerde yetişen, nesli tehlike altında bulunan ve koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan, zarar verildiği takdirde 244 bin 315 TL para cezası gerektiren endemik türlerden Kum Zambağı, Tüylü Çan Çiçeği ile Kıyı Sarımsağı bitkilerini yetiştikleri bölgelerde kontrol etti.