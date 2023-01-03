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Yaşam
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Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

2023-01-03 10:25:10
Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

Aydın'da jandarma ekipleri, endemik tür devriyelerini sürdürüyor.

#1
Foto - Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

Doğal güzelliklerinin yanı sıra endemik türleriyle de dikkat çeken Aydın’da jandarma ekipleri, “endemik tür” devriyelerine devam ediyor.

#2
Foto - Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile yürütülen ortak çalışmalarına devam ediyor.

#3
Foto - Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

Bu çerçevede ekipler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirli bölgelerde yetişen, nesli tehlike altında bulunan ve koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan, zarar verildiği takdirde 244 bin 315 TL para cezası gerektiren endemik türlerden Kum Zambağı, Tüylü Çan Çiçeği ile Kıyı Sarımsağı bitkilerini yetiştikleri bölgelerde kontrol etti.

#4
Foto - Jandarma göz açtırmıyor! Jandarma bakın ne için devriyeye çıkıyor

Endemik türlerin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda ayrıca ekipler, farkındalık oluşturmak ve biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara da Çevre Kanunu çerçevesinde bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

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