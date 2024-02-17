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James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

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Teknoloji-Bilişim
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James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

2024-02-17 18:06:43
James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler ilgi çekiyor. Uzayı ilk kez böyle göreceksiniz... James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler ilgi çekiyor. Uzayı ilk kez böyle göreceksiniz... Uzay her zaman insanların merakını çekmiştir. Bu sebeple uzayla ilgili çekilen her bir kare çok önemsenir... James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen uzay görüntüleri de bu etkileyici anları insanlara gösterir. İşte, Güneyli Halka Nebulası'ndan Sarmal Galaksi'ye kadar 10 uzay görseline dair bilgiler...

#1
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU NEDİR? 25 Aralık 2021'de fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar uzaya gönderilen en büyük ve en hassas gözlemevidir. Teleskobu inşa etmek NASA için yaklaşık 20 yıl ve 10 milyar dolar alan devasa bir girişimdi. Northrop Grumman tarafından NASA aracılığıyla sağlanan bu 2015 çizimi James Webb Uzay Teleskobu'nu göstermektedir.

#2
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

1. KOZMİK UÇURUM Fotoğrafta Kozmik Uçurum veya NGC 3324 adı verilen yıldız oluşum bölgesinin kenarı gösteriliyor. Bu manzara, yaklaşık 7 bin 600 ışık yılı uzaklıktaki Karina Bulutsusu'nda yer alıyor. Ayrıca, yıldız doğumunun önceden gizlenmiş alanlarını ortaya çıkarıyor.

#3
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

2. RHO OPHIUCHI NASA tarafından Temmuz 2023'te sağlanan bu görüntü, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekildi ve Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Rho Ophiuchi adlı bulut kompleksini gösteriyor.

#4
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

3. SARMAL GALAKSİ Sarmal Gökada IC 5332'nin çapı kabaca 66 bin ışık yılıdır, bu da Samanyolu'nun yaklaşık üçte ikisi büyüklüğünde olduğu anlamına gelir. Bu galaksi, Dünya'ya doğrudan bakmasıyla dikkat çeker.

#5
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

4. ARABA TEKERİ GALAKSİSİ Araba Tekeri adlı bu galaksinin görüntüsü, Webb'in yakın kızılötesi kamerası (NIRCam) ve orta kızılötesi aygıtından (MIRI) alındı. Yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan bu galaksi, büyük bir galaksi ile daha küçük bir galaksinin yüksek hızlı çarpışması sonucu oluştu ve çapının 2 katına kadar uzanan daha geniş bir diskle çevrilidir.

#6
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

5. YARATILIŞ SÜTUNLARI NASA tarafından 19 Ekim 2022 Çarşamba günü yayınlanan bu görüntüde, James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakın kızılötesi ışık görünümünde çekilen Yaratılış Sütunları'nı gösteriyor. Bu sütunlar, yaklaşık 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki Kartal Bulutsusu'ndaki genç yıldızlarla doludur.

#7
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

6. SMACS 0723 GÖK ADA KÜMESİ Birden çok galaksinin toplandığı Volans takımyıldızını gösteren bu alan SMACS 0723 adlı gök ada kümesidir. Webb'in orta-kızılötesi ışığında (solda) görüntülendiğinde ve yakın-kızılötesi ışığıyla (sağda) çekildiğinde birçok farklı renge sahiptir. Ayrıca, SMACS 0723, Dünya'dan yaklaşık 4.6 milyar ışık yılı uzaktaki bir küme olduğundan gök adanın yaklaşık 4.6 milyar yıl önceki hâlini görülüyor.

#8
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

7. NEPTÜNÜN HALKASI Webb'in yakın kızılötesi kamerası tarafından çekilen bu fotoğraf, Neptün gezegeninin 30 yılı aşkın süredir bu netlikle görülmeyen halkalarını ortaya çıkarıyor. Webb'in yeni Neptün görüntüsü aynı zamanda gezegenin rüzgarlı atmosferinin ayrıntılarını da yakalıyor.

#9
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

8. STEPHAN BEŞLİSİ Fotoğrafta 5 galaksiden oluşan bir grup olan Stephan Beşlisi görülüyor. En soldaki galaksi aslında Dünya'ya diğerlerinden çok daha yakındır. Ayrıca, Webb'in NIRCam ve MIRI'si tarafından çekilen bu resmin oluşturulması için 150 milyondan fazla piksel ve binden fazla görüntü dosyası gerekiyordu.

#10
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

9. SATÜRN James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu fotoğraf, Satürn gezegenini ve onun üç uydusunu (soldan Enceladus, Tethys ve Dione) gösteriyor. Güneş ışığı atmosferdeki metan gazı yüzünden emildiğinden gezegen karanlık görünüyor.

#11
Foto - James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

10. GÜNEYLİ HALKA NEBULASI Webb ile çekilen solda yakın kızılötesi ışıkta ve sağda ise orta kızılötesi ışıkta Güney Halka Bulutsusu gözlemlerinin yan yana karşılaştırılması yer alıyor. Kaynak: Habertürk

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