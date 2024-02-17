James Webb Teleskobu'ndan ilginç görüntüler

James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler ilgi çekiyor. Uzayı ilk kez böyle göreceksiniz... James Webb Teleskobu'nun kaydettiği görüntüler ilgi çekiyor. Uzayı ilk kez böyle göreceksiniz... Uzay her zaman insanların merakını çekmiştir. Bu sebeple uzayla ilgili çekilen her bir kare çok önemsenir... James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen uzay görüntüleri de bu etkileyici anları insanlara gösterir. İşte, Güneyli Halka Nebulası'ndan Sarmal Galaksi'ye kadar 10 uzay görseline dair bilgiler...