2024-07-17 13:29:24 İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda
İzmir'de tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerinde can verirken Türkiye'nin konuştuğu faciayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan ön raporda, olayda CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU (izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü) ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerine rastlandı. Savcılık soruşturması kapsamında bilirkişi heyeti de tamamlandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu faciada yeni detaylar...