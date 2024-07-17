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İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

2024-07-17 13:29:24
İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

İzmir'de tıp öğrencisi Özge Ceren Deniz ile arkadaşı İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken elektrik akımına kapıldı. İki arkadaş olay yerinde can verirken Türkiye'nin konuştuğu faciayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hazırlanan ön raporda, olayda CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU (izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü) ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerine rastlandı. Savcılık soruşturması kapsamında bilirkişi heyeti de tamamlandı. İşte Türkiye'nin konuştuğu faciada yeni detaylar...

#1
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

Türkiye'nin yüreğini yakan facia 12 Temmuz'da akşam saatlerinde İzmir'de yaşandı. Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle kent merkezi Bayraklı ve Konak ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Özge Ceren Deniz (23) suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.

#2
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz Osmaniye'de toprağa verildi.

#3
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi'nden yapılan açıklamada ise yetkili kurumlar tarafından yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlandığı belirtilerek, "Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikayet kaydı olmadığı tespit edilmiştir.

#4
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan, 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır" denildi. Bilirkişinin hazırladığı ön raporda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ile GDZ Elektrik firmasının ihmallerinin olduğu ifade edildi.

#5
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

4 ŞÜPHELİ ARANIYOR İzmir'de sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

#6
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

Gözaltındaki 6 kişi ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

#7
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

5 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında olayı araştırması için 5 kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. 1 inşaat mühendisi, 1 iş güvenlik uzmanı, 1 şehir plancısı, 2 elektrik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti olayın tüm detayları ile araştırması için görevlendirildi.

#8
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

5 kişinden oluşan uzman ekip çalışmalara başlarken, hazırlayacakları bilirkişi raporunu savcılığa sunacak. Bilirkişi raporu yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir done olacak.

#9
Foto - İzmir’in göbeğinde iki genç hayatını kaybetmişti Elektrik akımı faciasında gözler bilirkişi raporunda

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