2020-10-31 00:45:29 Kritik uyarı: Yeni bir deprem olabilir!
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, bir televizyon kanalına bağlanarak İzmir'deki depreme ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu.
Görür, depremin önlenemez olduğunu ancak önceden fay hatlarının etki alanları belirlenerek oluşabilecek hasarın öngörülebilir olduğunu ifade etti.
"İZMİR'İN ŞEHİR MERKEZİNDE DE DEPREM OLABİLİR" Naci Görür, kentsel dönüşüm ve altyapı güçlendirme çalışmaları yapılmış olsaydı, bu hasarın önlenebileceğini söyledi.
Korkutan bir uyarıda da bulunan Görür, depremin Tuzla Fay Hattı'nda meydana geldiğini tahmin ettiğini söyledi.
"Bu fay İzmir'in şehir merkezine uzanıyor. Bu kısımda da deprem olabilir" diyen Görür şöyle devam etti:
Tuzla Fay hattında meydana geldiğini düşünüyorum. Deprem görünüşe göre fayın güneybatı kısmında oldu. Bu fayda 20-25 kilometrelik bir uzunlukta kırılma meydana gelmiş gibi görünüyor. Fayın kuzey ucu İzmir'in şehir merkezine uzanıyor.
Eğer tahminlerim doğruysa İzmir şehir merkezine yakın kısımda da deprem olabilir. Bu taraf da kırılabilir. Zamanı hakkında 'Hemen olur, yakında olur' gibi bir şey söylemek mümkün değil.
CAN KAYBI YÜKSELDİ - Meydana gelen şiddetli depremde SAKOM'dan alınan bilgilere göre 20 kişi hayatını kaybetti.
İzmir’de 725, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 786 kişi yaralandı.
İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlandı ve 13 binada çalışmalar devam ediyor.
arama kurtarma çalışmalarında AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3.826 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görev alıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun." ifadelerinde bulundu.
AFAD’DAN UYARI - AFAD açıklamasında ‘Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır’ denildi.
Öte yandan depremde 20'ye yakın binanın yıkıldığı bildirildi.
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