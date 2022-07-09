İzmir'de sır cinayet: Bıçaklanmış halde ölü bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde kötü kokular geldiği ihbarı üzerine bir eve giren polis ekipleri, bir genci bıçaklanmış halde ölü buldu. Cinayete kurban gittiği değerlendirilen şahsı öldüren şüpheli veya şüpheliler aranıyor. Olay, saat 20.00 sıralarında Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise ihbar etti. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri eve girerken, bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını gördü. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, ölen kişinin Tugay Bekdemir (28) olduğu tespit edildi.