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Hayat-Aktüel
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İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

2022-11-23 16:18:21
İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

İzmir'in Konak, Bornova, Bayraklı ve Buca ilçelerinde sağanak etkisini gösterdi.

#1
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

Şehrin, Konak ilçesindeki tarihi çarşısı Kemeraltı'nda öğle saatlerinde başlayan yağış, bazı dükkanlarda su baskınlarına yol açtı.

#2
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

Bölgede, belediye ekipleri su tahliyesi için çalışma yaptı.

#3
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

Her yağışta dükkanlarının su altında kaldığını ve çalışamadıklarını söyleyen esnaf tepki gösterdi.

#4
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

İlçenin Pasaport, Gümrük, Şehit Fethi Bey, Akdeniz Mahallesi gibi bazı bölgelerindeki cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu, yağış nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

#5
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

Bornova, Bayraklı ve Buca ilçesinde de bazı yollarda su birikintileri oluştu.

#6
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

Yayalar ve araçlar trafikte güçlük yaşadı.

#7
Foto - İzmir'de sağanak yağış! Esnaf tepki gösterdi

Yağmur, yer yer sağanak ve kuvvetli yağış şeklinde sürüyor.

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